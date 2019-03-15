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Deniz Çakır’dan videolu veda
Deniz Çakır’dan videolu veda
Başrollerinden birinde yer aldığı Vurgun adlı dizisi erken final yapan oyuncu Deniz Çakır, sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile izleyicilerine veda etti.
Magazin 15 Mart 2019 - 08:10

Yapımcılığını GOLD Film/Faruk Turgut'un üstlendiği, başrollerini Erkan Petekkaya, Deniz Çakır ve Emre Kınay'ın paylaştıkları FOX’un Vurgun dizisi yayınlanan 6’ın bölümüyle final yaptı. Dizinin başrol oyuncularından Deniz Çakır Instagram hesabından paylaştığı videoyla veda mesajı yayınladı. Vurgun dizisinin çok kaliteli bir iş olduğunu söyleyen Deniz Çakır, ‘Dizimiz final yaptı. Çok kaliteli ve güzel bir işti. Başından beri çok inandım ve oynadığım karakteri çok sevdim. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Biz çok şahane bir şey yaptık, iyi ki de yapmışız’ dedi.

 

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