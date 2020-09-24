Deniz Toprak kimdir, kiminle evli?

Türk Halk Müziği'ne küçük yaşlardan beri ilgili olduğunu her fırsatta dile getiren Deniz Toprak katıldığı programlarla da sık sık gündeme geliyor. Şarkıcılığın yanı sıra sunuculukta yapan Deniz Toprak'ın yaşamı ve özel hayatı oldukça merak ediliyor.

DENİZ TOPRAK KİMDİR?

Baba tarafından Arap kökenli olan Deniz Toprak, 15 Ocak 1977 tarihinde Siirt’de dünyaya geldi. Liseyi okuyana kadar Siirt’te yaşadı, ardından İstanbul’a giderek lise öğrenimini orada tamamladı. İlk amatör albüm çalışmasını 1996 yılında yaptı. O senelerde, çeşitli halkevleri ve kültür merkezlerinde konser çalışmalarında bulundu. Profesyonel müzik eğitimi almak istediği için 2000 senesinde özel müzik okullarında solfej, şan, nota, bağlama repertuvar ve tavır dersleri almaya başladı. Zara, İlhan Şeşen ve Müslüm Gürses gibi birçok sanatçının albüm ve konser çalışmalarında vokalistlik yaptı.

2008 tarihinde Ulus Müzik imzası il Destanlaşan Türküler 5 adındaki albümde yer aldı ve 2 parçayı seslendirdi. 2012 tarihinde sunuculuk kariyerinde de kendisini denemeye karar veren Deniz Toprak, Trt Müzik adındaki kanalda 13 bölüm kadar Yerel Starlar adındaki programı sundu.

Deniz Toprak 2002 yılında Ali Osman Erbaşı ile hayatını birleştirdi.

ALİ OSMAN ERBAŞI KİMDİR?

Deniz Toprak’ın kendisi gibi sanatçı olan eşi Ali Osman Erbaşı, 1956 Şanlıurfa'da dünyaya geldi. İlk öğrenimini İstanbul Çapa İlkokulu’nda gördüm. İlkokul yıllarında kendi çabasıyla bağlama çalmaya başladı. Orta öğrenimini T.E.D Ankara Koleji’nde yatılı olarak gördü. Lise öğrenimine İstanbul Pertevniyal Lisesi’nde devam etti. Nuri Sesigüzel, Ahmet Sezgin, Bedri Ayseli, Mihrican Güngör ve Belkıs Akkale gibi zamanın sanatçılarına sahnelerde eşlik etti. Yirmibeş yaşlarında stüdyo çalışmalarına başladı.