Deren’den Cem Yılmaz paylaşımı

Eski Türkiye güzellerinden olan ve şimdilerde şarkıcılık yönüyle ön plana çıkan Defne Samyeli yaklaşık bir yıldır oyuncu ve komedyen Cem Yılmaz ile birlikte. Mutlu giden ilişkilerini ulu orta göstermekten de çekinmeyen ve birbirlerinin etkinliklerini yakından takip eden çift sık sık magazin sayfalarında kendisine yer buluyor.

DEFNE’NİN KIZINDAN ALKIŞ

Aşklarını dolu dizgin yaşayan çiftten Defne Samyeli’nin büyük kızı Deren, geride bıraktığımız gün yaptığı paylaşımla annesinin yaşadığı bu ilişki hakkındaki görüşünü bir kez daha ortaya koydu. Annesinin Cem Yılmaz’la olan ilişkisi hakkında pek fazla yorum yapmayan Deren, geride bıraktığımız gece ünlü komedyenin gösterisini izlemeye gitti. Genç kız gösteri sırasında çektiği bir kareyi alkış emojileri de ekleyerek sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.



