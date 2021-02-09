Derya Şensoy’a annesi ve ablasından sürpriz

Derya Baykal ve büyük kızı Müjgan Ferhan Şensoy, Derya Şensoy’un 31’inci yaşını evde pasta keserek kutladı.

Baykal, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafın altına “Çok mutlu şahane yaşların olsun canım kızım” diye yazdı.

“İYİ Kİ DOĞDUN SARI KAFAM”

Müjgan Ferhan Şensoy ise kardeşinin çocukluk fotoğraflarını “İyi ki doğdun sarı kafam, seni çok ama çok seviyorum” mesajıyla yayınladı.

“BOL KAHKAHALI YAŞLAR”





Derya Şensoy da pastasının mumlarını üflediği fotoğrafına “Bir yaş daha aldım. Sevdiklerimle olabilmemin, kendimin ve hayatın kıymetini bilmemin gülümsemesi yüzümde. Uzunca dilekler tuttum pastamı üflerken. Önce kendim için tabii, sonra da sevdiklerimle yan yana, bol kahkahalı, sağlıklı, huzurlu yaşlar, yıllar geçirmek için” notunu düştü.