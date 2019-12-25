Dev plato kuruldu! Kuruluş Osman nerede çekiliyor?

Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümleri yayınlanırken bir yandan çekildiği mekan merak konusu oluyor. Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu konu alan dizi oyuncu kadrosu ile dikkat çekiyor. Peki Kuruluş Osman nerede çekiliyor? İşte detaylar...

Diriliş Ertuğrul'un devam dizisi olan Kuruluş Osman yayın hayatına geçtiğimiz haftalarda başladı. Yayınlandığı ilk günden beri seyircinin ilgiyle takip ettiği Kuruluş Osman dizisi bir dönem dizisi olduğu için dev bir plato kuruldu. Peki Kuruluş Osman nerede çekiliyor?

KURULUŞ OSMAN NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dönemin obaları, otağları, şehirleri ve mekanlarını hissettiren Kuruluş Osman’ın çekimleri Beykoz’a bağlı Riva’da gerçekleştiriliyor. Dizide kullanılan atlar için de arazinin bir bölümü ayrılmış. Burada eğitmenler eşliğinde atlar doğal ortamlarına uygun olarak yetiştiriliyor