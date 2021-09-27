Didem Soydan’a hakaret eden genç hakim karşısına çıktı

Model Didem Soydan'a sosyal medyadan hakaret içerikli mesaj attığı gerekçesiyle hakim karşısına çıkan üniversite öğrencisi Kenan Doğukan A., "Mesajların atıldığı saatle sınavdaydım" dedi. Mahkeme, mesajın atıldığı saatte sınav olup olmadığını üniversiteye sorulmasına karar verdi.

Fahrettin ÖZTÜRK

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Didem Soydan 23 Ocak 2020’de üniversite öğrencisi Kenan Doğukan A.’nın (23) sosyal medya üzerinden kendisine hakaret içerikli mesajlar attığını iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

Şikayeti değerlendiren savcılık, dosyayı uzlaştırma bürosuna gönderdi. Ancak Soydan, Doğukan A. ile uzlaşmadı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Doğukan A. hakkında, Didem Soydan’a karşı ‘hakaret’ suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Bugün İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Kenan Doğukan A. ile avukatı katıldı. Didem Soydan’ın ise katılmadığı duruşmada kendisini avukatı temsil etti.

“O SAATTE SINAVDAYDIM”

Mahkemede, özel bir üniversitede Endüstriyel Tasarım Bölümü’nde okuduğunu söyleyerek savunmasına başlayan Doğukan A., “Davaya konu Twitter hesabı bana aittir. Ancak bu tweet’leri ben atmadım. Tweet’lerin atıldığı saatte okulda, sınavdaydım. Sınav girişlerinde telefonlar toplanır. Bu nedenle sınavda da olduğum bir saatte paylaşımda bulunmam mümkün değildir. Bu paylaşımları kim nasıl yaptı bilmiyorum. Suçlamayı kabul etmiyorum” dedi.

Mahkemede beyanda bulunan Didem Soydan’ın avukatı, şikayetlerinin devam ettiğini ve Doğukan A.’nın cezalandırılmasını istediklerini belirtti.

SINAVI ARAŞTIRILACAK

Mahkeme, Doğukan A.’nın okuduğu üniversiteye müzekkere yazılarak, söz konusu mesajların atıldığı tarihlerde Doğukan A.’nın sınavda olup olmadığının ve sınav saatinde telefonların toplatılıp toplatılmadığının sorulmasına karar vererek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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