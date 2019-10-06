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Didem Soydan’dan yatak videosu
Didem Soydan’dan yatak videosu
Model Didem Soydan, içinde bulunduğumuz yılın ilk aylarında bakımını üstlendiği ve o zamandan beri yanından ayırmadığı köpeği Köpük'le keyifli bir video paylaştı.
Magazin 6 Ekim 2019 - 13:34

Soydan, şimdilerde meslek hayatını anlatan bir proje ile gündemde… Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve bu hesabı üzerinden zaman zaman gündeme dair yaptığı göndermelerle öne çıkan Didem Soydan, bu defa da bakımını üstlendiği köpeği Köpük ile çekilmiş bir videosunu paylaştı. Yanından hiç ayırmadığı Köpük ile yatakta keyif yaparken görülen Didem Soydan’ın videosu 50 bini aşkın beğeni alırken genç kadın böylelikle bir kez daha köpeğine olan sevgisini gösterdi.

 

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