Dilan Çıtak, babası İbrahim Tatlıses’in çevresi tarafından taciz edildiğini açıkladı

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak önceki gece Cihangir sokaklarında nişanlısı Levent Dörtel ile yürürken görüntülendi. Çıtak, kendisine yöneltilen soruları yanıtladı ve "Bunca zaman yapılan bir çok haksızlığa boyun eğdim. Bir çok adaletsizliğe, işime engel olunmasına sustum. Babam değil ama onun çevresinden işime çok engel olunmaya çalışıldı. Yapımcıma kadar aranıp taciz edildim" dedi...

Ünlü şarkıcı Dilan Çıtak, nişanlısı Levent Dörtel ile Cihangir’de yürürken görüntülendi. Muhabirlerin röportaj isteğini geri çevirmeyen Çıtak, Ozan Güven hakkında konuştu. “Olayı duyunca inanmadım ama sonra gerçek olduğunu duyunca çok üzüldüm” diyen Çıtak şöyle devam etti: “Bunların cezası verilmediği taktirde insana, kadına, hayvana, çocuğa şiddet bitmeyecek. Bu savunulacak, göz yumulacak bir şey değil. Umarım herkes hakettiği cezayı alır ve akıllanırlar.”

DÜĞÜNÜ ERTELEDİ KENDİNİ AFFETTİRDİ

Dilan Çıtak’ın parmağında bulunan yüzük muhabirler tarafından dikkat çekince “Yüz bin euroya aldık” diye espri yapan şarkıcı “Levent bunu daha önce yaptırmıştı, bu hediye ettiği ikinci yüzük. Öyle çok pahalı bir şey değil. Bununla araba alamazsın ama güzel mutlu edici bir şey hoşuma gitti. Düğünü erteleyince yüzükle kendini affettirdi” dedi.

BABAMA SORUN CEVABINI O VERSİN

Çıtak, son günlerde gündemden düşmeyen babası İbrahim Tatlıses ile arasındaki gerginlikten de bahsetti. Genç kadın babası ile arasındaki suların durulmadığını belirterek “İnsanlar, 2 sene önce yapılan bu yanlışı, şimdi sanki canım sıkılmış da ortaya çıkarmışım gibi düşünüyorlar. Şunun bilmesi lazım. Bunca zaman yapılan bir çok haksızlığa boyun eğdim. Bir çok adaletsizliğe, işime engel olunmasına sustum. Babam değil ama onun çevresinden işime çok engel olunmaya çalışıldı. Yapımcıma kadar aranıp taciz edildim. Hatta işimin durdurulması için ellerinden geleni yaptılar. Bunlara rağmen sustum. Babamın bilgisi olduğunu düşünmüyorum onun bu tarz şeylerden bilgisi yok. O sadece benimle ilgili çok dolduruluşa gelir. İnsanlar bana bir şey verilmedi ya da adaletsizlik var diye konuştum sanıyor. Hayır benim sadece bunlar umurumda olmadığı için konuşmamıştım. Demek ki bana babam tarafından ne yapılmış, ne denmiş, nasıl bir yanlış yapılmış ki artık canım yanınca, sabrımın sonuna gelince konuşuyorum. Bunları İbrahim Bey’e sorun” dedi.

İNSANLAR TATLISES SOYADININ BİR SÜRÜ İMKAN SUNDUĞUNU SANIYOR

Dilan Çıtak, 5 yılda 2 single çıkarmasının nedenlerini de açıkladı: “İnsanlar sanıyor ki Tatlıses soyadı bana bir sürü imkan veriyor. Sanki Dilan’a bir sürü imkan veriliyor da Dilan bir türlü yapamıyor gibi düşünüyor. Halbuki daha hiç bir şey yapmıyorum çünkü öyle yansıtıldığı gibi imkanlar sunulmuyor bana. Tam tersi bir de eksi bakiyedeyim. Manen ve ruhen işime olan enerjim tükendi. Artık beni bırakın da işime odaklanayım. 5 senede 2 single çıkaracağıma hak ettiğim değeri göreyim.”