Diriliş Ertuğrul 150. final bölümü: Zafere yürüyüş başlıyor! (Diriliş Ertuğrul 150. son bölüm izle)

Diriliş Ertuğrul 150. final bölümü bu akşam ekrana geldi. Diriliş Ertuğrul son bölümde; ilbilge Sırma'nın gerçek yüzünü ortaya çıkararak obasının karıştığı tüm kirli işlerin önünü kesiyor. Ertuğrul, Berke Han ile el ele verip içlerindeki haini ortaya çıkarıyor. Arıkbuka, Ertuğrul'u tuzağa düşürdüğünü zannederken, asıl tuzağa kendi düşüyor. Ve Ertuğrul ile Berke Han'ın ittifakı ile yola çıkılıyor. Ertuğrul ve adamları kazanılacak büyük zaferlere doğru yola çıkıyor. Heyecan yaratan 150. son bölümde başka neler yaşandı?

Diriliş Ertuğrul dizisi 150. Final bölümü ile TRT1'de ekrana geldi. Yayınlanan son bölümde; Ertuğrul, Arıkbuka’yı büyük bir oyuna getiriyor. Arıkbuka, Ertuğrul’u öldürmeye bu kadar hevesliyken kurduğu tüm tuzak çöküyor ve artık ona kaçacak yer kalmıyor. Ertuğrul ile Berke Han içlerindeki hainlerden kurtulup ittifakla yola çıkıyorlar. Oyuncu kadrosunda Engin Altandüzyatan, Hülya Darcan, Cengiz Coşkun, Nurettin Sönmez, Batuhan Karacaya gibi isimleri barındıran Diriliş Ertuğrul son bölümde başka neler yaşandı? Diriliş Ertuğrul 50. son bölüm izleme linki…

DİRİLİŞ ERTUĞRUL FİNAL BÖLÜM ÖZETİ: 150. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

İlbilge Sırma’nın gerçek yüzünü ortaya çıkarıyor. Sırma’nın Beybolat’ın mezarında buluştuğu adam konuşuyor. Sırma ona Alpleri vermişti. Berke Han’ın yolladığı altınları geri almak isteyen Sırma’nın alpler karşılığında aldığı vaat buydu. Sırma’nın gerçek yüzü ortaya çıkkınca sıra Taşkınbey’e geliyor. Taşkın benim alakam yok diyerek işin içinden çıkmak istyor. Ama Turgut Alp ona izin vermiyor. Adam konuşmaya devam ediyor. Tüm gerçekleri herkesin ortasında itiraf ediyor. Sırma Hatun’un altınları aldığını ve Taşkınbey’in de bu altınlarla bey olduğunu duyuruyor. Taşkınbey’in gerçek yüzü ortaya çıkınca görevden alınıyor. Buna direnmek istese de başarılı olamıyor. Turgut Alp, Taşkınbey’in bu direnişini canıyla ödetiyor. İlbilge altın için reyini satanları görevlerinden atıyor. Sırma’ya da çadırında hapis suçu veriliyor. İlbilge, Sırma’nın yediği tüm haltları öğrenip hükmünü öyle kesmek istiyor.

ERTUĞRUL İLE BERKE HAN BÜYÜK OYUNU BOZUYOR

Ertuğrul Berke Han ile konuşuyor ama anlaşma olmuyor. Ama Arıkbuka için çok daha kötüsü oluyor. Ertuğrul, Berke Han’a yanında bir hain olduğunu söylüyor. Kırat, Ertuğrul’un bu gerçeği ortaya çıkarmadan ölmesini istiyor. Kırat, Arıkbuka’ya Ertuğrul’un Anadolu’ya gidiş yolunu açıklıyor. Ve Arıkbuka Ertuğrul’un önünü kesiyor. Ancak beklemediği bir manzara ile karşılaşıyor. Berke Han da orada ve Arıkbuka’ya o hain adını verdiğini söylüyor. Ava giderken avlanan Arıkbuka büyük bir yıkım yalıyor ve tüm adamları öldürülüyor. Arıkbuka yine de akıllanmıyor ve hepsinin kellesini alacağını söylüyor.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜM İZLE

ZAFERE YÜRÜYÜŞ

Ertuğrul ile Berke Han içlerindeki hainlerden kurtulup anlaşmalarını kucaklaşarak kutluyorlar. Ertuğrul, Alem’i İslam’ı zalimlerin elinden birlikte kurtaracaklarına inanıyor. Ve bu ittifakla yola çıkılıyor. Kurtuluş amacıyla yola çıkan Ertuğrul’un yamacında Turgut Alp, Bamsı ve oğlu Gündüz de var.