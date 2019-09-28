Diriliş Ertuğrul’un rekorunu Mucize Doktor kırdı

Yayınlandığı günden bu yana çeşitli sebeplerle kendisinden oldukça fazla söz ettiren Mucize Doktor dizisi, yayınlandığı üçüncü bölümüyle reyting listesinde zirveye yerleşirken, Diriliş Ertuğrul'a ait bir rekoru da kırmış oldu.

The Good Doctor adlı yapımın Türkiye uyarlaması olan ve başrollerinde; Taner Ölmez, Onur Tuna, Reha Özcan isimlerini izlediğimiz Mucize Doktor dizisi ilginç konusuyla televizyon seyircisinin beğenisini kazandı. Henüz ekran macerasının başında olmasına rağmen dizinin geride bıraktığımız perşembe günü yayınlanan üçüncü bölümü kırılması güç bir rekora imza attı.

ERTUĞRUL’U TAHTINDAN ETTİ

Mucize Doktor, yayınlanan son bölümüyle AB’de 46.35 share, ABC1’de ise 42.79 share alarak TNS sisteminde ölçülen diziler arasındaki en yüksek share rekorunun yeni sahibi oldu. Rekorun önceki sahibi 20 Aralık 2017’de yayınlanan 99. bölümüyle AB’de 43.28, ABC1’de 40.40 share alan ‘Diriliş: Ertuğrul’du.

MUCİZE DOKTOR KONUSU NE?

Dağlık bir köyde hayata gözlerini açan Ali isimli otizmli ve savant sendromlu bir gencin doktor olma hikayesi Muzice Doktor dizisine konu olacaktır. Küçüklüğünde içine kapanık bir çocukluk geçirecek olan Ali, güçlü zekası ile tıp fakültesini birincilik ile bitirecektir. Ardından İstanbul’da bir hastanede asistan olarak çalışmaya başlayacaktır. Ali otizm ve savant sendromlu olduğundan kimseye bahsetmemiştir. Ali çevresindeki arkadaşlarından bu hastalıklarını gizlemeye çalışacaktır.