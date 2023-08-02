Disney Plus’tan Atatürk dizisi açıklaması

Atatürk dizisini yayınlamama kararı alan Disney Plus'tan yapılan açıklamada "Atatürk, 29 Ekim'den itibaren FOX ekranlarında ve sinemalarda yayınlanacak" denildi.

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Bu yıl 29 Ekim’de yayınlanması planlanan Disney Plus yapımı ‘Atatürk’ dizisi, FOX ve Lanistar Medya tarafından iki film olarak televizyon ve sinemalarda seyircilerle buluşacak.

The Walt Disney Company’den yapılan açıklamaya göre, televizyona özel ilk film 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda FOX kanalında yayınlanacak. Ardından ikinci film, 22 Aralık’tan itibaren sinemalarda olacak. Her iki film 2024 yazında da FOX ekranlarında yayınlanacak.

“İÇERİK STRATEJİMİZDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER…”

Açıklamada görüşlerine yer verilen The Walt Disney Company Türkiye Genel Müdürü Cenk Soner, şunları kaydetti:

“Atatürk içeriğimizi Cumhuriyet’imizin 100. yılında izleyicilerimizle buluşturuyoruz. İçerik stratejimizde yapılan değişiklikler sonucunda iki film olarak planladığımız Atatürk’ün ilk televizyon özel versiyonunun FOX kanalımızda yayınlanmasının ardından, iki film sinemalarda ve sonrasında FOX ekranlarında olacak. Böylece, Atatürk’ü çok daha geniş kitlelere ulaştırmış olacağız.”

Lanistar Medya adına Yapımcı Saner Ayar ise “Cumhuriyet’imizin 100. yılı kutlamaları kapsamında Atatürk’ü ekim ayından itibaren FOX’ta televizyon özel versiyonuyla yayınlayarak, çok daha geniş bir seyirci kitlesine ulaştıracak olmaktan gurur duyuyoruz. Bu çok özel yapımı iki ayrı film halinde sunacağız ve televizyonun yanı sıra sinemalarda da yayınlayarak izleyicilerimize büyük ekranda film izleme keyfi yaşatacağız.” ifadelerini kullandı.

‘Atatürk’ yapımının güncellenen yayın takvimine göre, 29 Ekim 1’inci film televizyon özel versiyon FOX ekranlarında, 3 Kasım’da 1’inci film, 22 Aralık 2’nci film sinemalarda, 2024 yazı her iki film FOX ekranlarında olacak.

ATATÜRK DİZİSİ HAKKINDA

Yönetmen koltuğuna Mehmet Ada Öztekin’in oturduğu yapımda, Mustafa Kemal Atatürk’ü Aras Bulut İynemli canlandırırken, yapımcılığı Saner Ayar ve Hakan Karamahmutoğlu üstleniyor.

Lanistar Media imzalı yapımda, Mustafa Kemal Atatürk’ün çocukluk yıllarından Milli Mücadele’ye giden hikayesini, insani vasıflarını öne koyan bir kurgu içerisinde anlatıyor.

“ŞİDDETLE KINIYORUZ”

CHP Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

* “Disney+ yöneticileri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını anlatan ve Cumhuriyetimizin 100. yılı vesilesiyle 29 Ekim 2023 tarihinde tüm dünyada eş zamanlı gösterime sunacaklarını duyurdukları dizinin sadece ülkemizde FOX TV'de ve sinemalarda gösterileceğini açıklamıştır.

* Bu kararın, bir süredir sosyal medya paylaşımlarında Atatürk hakkında nefret söylemi içeren, yakışıksız ifadeler kullanan, projeye karşı lobi yaptığı da bilinen Amerika Ermeni Ulusal Komitesi ANCA'nın baskıları sonucunda alındığı iddia edilmektedir.

* CHP olarak Disney+ yöneticilerinin aldığı bu kararı, kurucumuz ve ülkemizin Büyük Önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasına karşı işlenen bir nefret suçu olarak görüyor ve şiddetle kınıyoruz.”

HÜSEYİN BAŞ'TAN CUMHURBAŞKANLIĞI’NA ÇAĞRI

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, Cumhurbaşkanlığı'na yaptığı başvuru metnini, ‘konuya ilişkin resmi talebimiz' başlığıyla sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Baş “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı makamına” diyerek başladığı başvurusunda şu ifadelere yer verdi:

* “Son günlerde Disney Plus isimli bir platformun, Atatürk konulu bir dizi filmi yayınlamaktan vazgeçtiği konusu tartışılmaktadır. Eminiz ki sizler de bu tartışmalardan bizler gibi ziyadesiyle rahatsız oluyorsunuzdur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletinin ve Türk tarihinin en mümtaz şahsiyetidir. Tarihimizin bize bahşettiği bu eşsiz kahramanın tüm dünyada ses getirecek bir filminin hala yapılmamış olması ülkemiz adına büyük bir talihsizliktir.

* Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi kahramana sahip bir milletin, ne Disney Plus ne de başka bir platformun verdiği kararlarla terbiye edilme durumu asla kabul edilemez.Buradan tarihi bir çağrı yapmak istiyoruz. Cumhurbaşkanlığı ve Kültür Bakanlığı’nın acilen devreye girerek Atatürk ile ilgili bir film yapmasını talep ediyoruz Öyle bir Atatürk filmi üretilmeli ki, bu filmin dünyanın gelmiş geçmiş en yüksek bütçeli filmi olması, birçok dile çevrilerek tüm dünyada gösteriminin gerçekleştirilmesi, gerekli lansman ve tanıtımlar yapılarak milyarlarca kişinin bu filmi izlemesinin sağlanmasının doğru olacağını düşünüyoruz.

* Cumhuriyetimizin 100 yılına yakışacak böyle bir başyapıtın, bizzat Cumhurbaşkanlığı tarafından verilecek talimatla hayata geçirilmesini takdirlerinize sunuyoruz. Böyle bir yapımın bütçesinin de Ata’mıza karşı bir vefa göstergesi olarak milletçe karşılanması uygun olabilir. Bizler de Bağımsız Türkiye Partisi kadroları ve teşkilatları olarak üzerimize düşen sorumluluğu almaya hazır olduğumuzu bildirir, saygılar sunarız.”

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