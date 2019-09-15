Doctor Strange konusu? Doctor Strange oyuncuları kimler?

Marvel dünyasının sevilen süper karakterlerinden biri olan Doctor Strange bu akşam televizyonda seyircilerle buluşacak. Film hakkında bilgi almak isteyenler için haberimizin içerisinde Doctor Strange konusu ve oyuncuları kimler hakkında tüm detaylar yer alıyor.
DOKTOR STRANGE KONUSU
Başarılı cerrah Stephen Vincent Strange, geçirdiği bir trafik kazası sonucunda elindeki sinirler zarar görünce artık mesleğini yapamaz hale gelir. Tüm yaraları iyileştirebilen, Tibet’te yaşamakta olan Ancient One adlı büyücünün varlığını öğrenmesi onun için yeni bir umut olur. Tibet’e giden cerrah sandığından çok daha büyük güçlerle karşılaşacaktır.
DOKTOR STRANGE OYUNCULARI
Benedict Cumberbatch
Rolü : Dr. Stephen Strange
Chiwetel Ejiofor
Rolü : Mordo
Tilda Swinton
Rolü : The Ancient One
Rachel McAdams
Rolü : Christine Palmer
Mads Mikkelsen
Rolü : Kaecilius
Scott Adkins
Rolü : Lucian / Strong Zealot
Amy Landecker
Rolü : Dr. Bruner