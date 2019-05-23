Doğa Rutkay ve Zeynep Demirel’den ebeveynlik tavsiyeleri

Doğa Rutkay düşe kalka öğrenmeleri için bebekleriyle doğada vakit geçirdiğini söylerken, Zeynep Demirel Türkiye'de ebeveynlerin bebeklerine karşı oldukça korumacı olduğunu ifade etti.

Eskiden annelerin daha korumacı olduğunu söyleyen Doğa Rutkay, kendisinin cesur ve ilham veren bir anne olduğunu dile getirdi. Bebeklerini yetiştirirken alışılmış sınırların dışına çıkmak istediğini ifade eden Rutkay, “Düşe kalka öğrenmeleri için onların doğada daha çok vakit geçirmelerini sağlıyorum. Bebeklerimi 3-4 aylıkken kara oturttum ve ellerini kara sokmalarına izin verdim. Bir şeyleri yasaklamaktan ve yapamazsın demekten ziyade, ayakları yere sağlam basan, özgür ve cesur bireyler olmaları için onları cesaretlendiriyorum” şeklinde konuştu.

Videosunda, “Türkiye'de ebeveynler bebeklerine karşı oldukça korumacı ve kollamacı bir tutum sergiliyor” diyen Demirel, sözlerine şöyle devam etti: “Ebeveynler bu korumacı ve kollayıcı yaklaşımı, bebeklerinin psikolojik ve zihinsel olarak zarar görmelerinden endişe ettikleri için yapıyor olsalar da, bu durum bebekleri uzun vadede etkiliyor. Fiziksel ve zihinsel olarak bu kadar koruyup kollanan bebekler, büyüyüp yetişkinliğe adım attıklarında özgüvenleri düşük bireyler haline geliyor. Sorun çözme kapasiteleri daralıyor ve hayata karşı direnç göstermekte zorlanabiliyorlar.”