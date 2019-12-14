Doğa Rutkay’dan anlamlı yeni yıl dileği

Oyuncu Doğa Rutkay, yeni yılda anlamlı bir dilek diledi: "Kadına şiddetin durduğu ve artık şiddetin tekrarlanmadığı ve çocuklara güzel örnek olduğu bir yıl diliyorum."

Oyuncu Doğa Rutkay, eşi Kerimcan Kamal ile birlikte önceki gün Bebek’te görüntülendi. Bir saat mekanda kalan ikili bol bol sohbet etti. Rutkay, çıkışta kendini çeken gazetecilere selam vererek muhabirlerin ayaküstü sohbet etti.

Rutkay, “Gördüğünüz gibi bebişleri evde bıraktık, birer kahve içtik, şimdi de onların yanına gidiyoruz” dedi. Yaklaşan yeni yıl ile ilgili dileğini de açıklayan Rutkay, “Toplumumuza yakışır biçimde insanların birbirine özverili olduğu, kadına şiddetin durduğu ve artık şiddetin tekrarlanmadığı ve çocuklara güzel örnek olduğu bir yıl diliyorum” ifadelerini kullandı.