Doğduğun Ev Kaderindir 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Doğduğun Ev Kaderindir 6. son bölüm izle

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin 6. bölümü bu akşam yayınlandı. Sevilen dizinin son bölümünde; Zeynep ve Mehdi, ilişkilerinde yeni bir yola çıkarlar. Artık sadece kendileri için değil, Kibrit için de sorumluluk alacaklardır. Peki Doğduğun Ev Kaderindir 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte diziden son haberler...

TV8 ekranlarında yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin 6. bölümü bu akşam izleyicisiyle buluştu. Çarşamba akşamlarının beğeniyle takip edilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir’in son bölümünde; Kibrit'in yaşayacağı yeri denetlemek üzere gelen görevlinin karşılaştığı manzara, her şeyi daha da zora sokar. Ardından kopan fırtına, çok sert olur. Zeynep ve Mehdi; birbirlerinden sakladıkları sırlarla, ince bir ipin üzerinde yürüdüklerinden habersizdirler. İşte Doğduğun Ev Kaderindir 7. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme ekranı.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin 7. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin son bölümü yayınlandığı anda sayfamızda yer alacak.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR SON BÖLÜM FRAGMANI

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 6. SON BÖLÜM İZLE

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 6. BÖLÜM ÖZETİ

Zeynep ve Mehdi, ilişkilerinde yeni bir yola çıkarlar. Artık sadece kendileri için değil, Kibrit için de sorumluluk alacaklardır. Ailelerine yeni birinin katılacağı haberi, evde bomba etkisi yaratır. Yeni düzeni kurmak, sandıkları kadar kolay olmayacaktır.

Kibrit'in yaşayacağı yeri denetlemek üzere gelen görevlinin karşılaştığı manzara, her şeyi daha da zora sokar. Ardından kopan fırtına, çok sert olur. Zeynep ve Mehdi; birbirlerinden sakladıkları sırlarla, ince bir ipin üzerinde yürüdüklerinden habersizdirler. Sırlar açığa çıktığında, hiçbir şey aynı kalmayacaktır.