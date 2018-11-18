Ebru Gündeş’ten Mehmet Ali Erbil’e çağrı

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Neredeyse bir aydan fazla bir süredir yoğun bakımda tutulan ve sağlık durumu ciddiyetini koruyan şovmen Mehmet Ali Erbil hakkında kimi zaman yakınlarından kimi zaman da meslektaşlarından paylaşımlar geliyor… Kimileri bir an önce Mehmet Ali Erbil’in sağlığına kavuşması adına takipçilerinden dua isterken kimileri de yanlarında yokluğunu hissettikleri bir dost için çağrıda bulunuyor. Kıbrıs’ın vazgeçilmez yüzlerinden Mehmet Ali Erbil hakkında bir paylaşımda bulunan Ebru Gündeş bir konser için yaptığı uçak yolculuğunda Mehmet Ali Erbil aklına gelince şu paylaşımı yaptı:



