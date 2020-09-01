Ebru Şahin’in Cedi Osman aşkı…

Oyuncu Ebru Şahin, milli basketbolcu sevgilisi Cedi Osman ile birlikte çekilen eski bir karesini sosyal medya hesabından yayınladı. Şahin'in paylaşımı takipçilerinden büyük ilgi gördü.

Aşkları Alaçatı’da başlayan Ebru Şahin-Cedi Osman çifti, geçtiğimiz aylarda İstanbul’a döndü. Şahin, tatilde sevgilisi ile birlikte çekilen eski bir karesini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

26 yaşındaki Şahin, aşk haberlerini önce yalanlamıştı. Ancak ünlü oyuncu, Cedi Osman ile fotoğraflarının ortaya çıkmasından sonra beraberliği kabul etmişti.

Cedi Osman, bundan birkaç hafta öncesinde sevgilisiyle ilk kez fotoğrafını paylaşmıştı. Fotoğrafta milli basketbolcunun yeğeninin de yer alması, “Ebru aileye girdi” yorumlarına neden olmuştu.

EBRU AŞKA GELDİ

Şahin, tatilde sevgilisi ile birlikte çekilen eski bir karesini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Ebru Şahin’in “TBT” notuyla yaptığı paylaşıma çok sayıda beğeni yağdı.