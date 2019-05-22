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Ebru Şallı ruhu ve bedeni güzelleştirmenin sırrını verdi
Ebru Şallı ruhu ve bedeni güzelleştirmenin sırrını verdi
Pilatesi hayatının merkezine koyan ve bu konuda yaptığı çalışmalarla dikkat çeken Ebru Şallı, paylaşımlarıyla sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerine ulaşıyor.
Magazin 22 Mayıs 2019 - 08:14

Aşk hayatında güzel günler yaşayan Şallı, bu konuda fazlaca görüş vermekten kaçınırken sosyal medya hesabından yaptığı pilates paylaşımlarını aksatmadan sürdürüyor. Kimi zaman sağlıklı ve lezzetli yemek önerilerinde de bulunan Şallı yaptığı son paylaşımda esnemenin vücut için öneminden bahsetti. Şallı, bir pilates çalışması öncesinde çekilmiş fotoğrafının altına şunları yazdı:

“Stretching sağlık demektir. Her pilatesten, spordan, yürüyüş ve koşudan sonra 20 dk esneme yapın! Kan dolaşımını hızlandırır. Kasları uzatır ve rahatlatır. Eklemlere özgürlük kazandırır. Ruhu ve bedeni güzelleştirir.”

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