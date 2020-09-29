Ece Üner’den Kim Kardashian’a gönderme

Show TV Ana Haber Spikeri Ece Üner, Ermeni asıllı ABD'li televizyon yıldızı Kim Kardashian'ın Azerbaycan ve Türkiye'yle ilgili sözlerine canlı yayında yanıt verdi. Üner'in yanıtı sosyal medyada hem tepki çekti hem de destek buldu.

Ermeni asıllı ABD'li reality Show yıldızı Kim Kardashian'dan Azerbaycan ve Türkiye hakkında tepki çeken bir çıkış geldi. Ermenistan'ın Azerbaycan sınırında gerçekleştirdiği saldırıyı yok sayan Kardashian, Azerbaycan'ın ‘savaş propagandası' için sosyal medyayı bloke ettiğini öne sürmüştü.

“AYNI KAYNAĞINI MI REFERANS ALDI?”

Kardashian'ın paylaşımlarının ardından Show TV Ana Haber Sunucusu Ece Üner, bültenin kapanışında Kardashian'a cevap verdi. Üner, “Kim Kardashian’ın kameralara göstermeye alışık olduğu büyük bir kaynağı var, yine aynı kaynağı mı referans aldı acaba?” ifadelerini kullandı. Üner’in bu açıklaması sosyal medyanın gündemine oturdu. Birçok kullanıcı Üner’in ‘kadın bedeni üzerinden, cinsiyetçi bir üslup’ kullandığını, bir spikerin böyle konuşmasının doğru olmadığını ifade etti. Üner’e destek veren isimler de vardı.

“KİM KARDASHİAN ERMENİLERİN SALDIRI ALTINDA OLDUĞUNU İDDİA ETMİŞTİ!”

Kim Kardashian, Ermenilerin Karabağ'da saldırıya uğradığını iddia ederek “Karabağ'ı korumak için hayatlarını tehlikeye atan cesur erkek ve kadınlar için dua ediyoruz” dedi. Kardashian ayrıca, “Türkiye silah ve savaşçı göndermemesi konusunda uyarılmalı” ifadesini kullandı.

Ece Üner’in canlı yayında aktardığı bu sözlerle alakalı oyuncu Deniz Çakır, bir paylaşım yaparak sunucu Üner’in üslubunu eleştirdi.

