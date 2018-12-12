Eda Taşpınar elektirik süpürgesiyle verdiği pozla alay konusu oldu

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Yaptığı sosyal medya paylaşımlarıylad dikkat çeken Eda Taşpınar, bugün yaptğı paylaşımla espirili yorumların yapılmasına neden oldu. Taşpınar, eline aldığı elektrik süpürgesiyle poz verince, bir çok kullanıcı şaşkınlığını gizleyemedi.

Gelen yorumlar arasında ‘Sevim koş Eda ev süpürüyor’ diyen de vardı, ‘Yalnız o süpürge öyle tutulmaz’ diyen de… İşte o yorumlardan bazıları… ‘Zenginlik ruhunuzda var elinize hiç yakışmamış’, ‘Keşke fişe taksaydın’, ‘Kız az belini kır bari, direk gibi tutmuşsun elinde, hiç mi süpürmedin yahu’, Eda bizim eve de gelsene süpürmeye’