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Eda Taşpınar elektirik süpürgesiyle verdiği pozla alay konusu oldu
Eda Taşpınar elektirik süpürgesiyle verdiği pozla alay konusu oldu
Eda Taşpınar, eline elektrik süpürgesini alıp temizlik yapmaya kalkınca sosyal medyanın diline düştü...
Magazin 12 Aralık 2018 - 16:47

Yaptığı sosyal medya paylaşımlarıylad dikkat çeken Eda Taşpınar, bugün yaptğı paylaşımla espirili yorumların yapılmasına neden oldu. Taşpınar, eline aldığı elektrik süpürgesiyle poz verince, bir çok kullanıcı şaşkınlığını gizleyemedi.
edaGelen yorumlar arasında ‘Sevim koş Eda ev süpürüyor’ diyen de vardı, ‘Yalnız o süpürge öyle tutulmaz’ diyen de… İşte o yorumlardan bazıları… ‘Zenginlik ruhunuzda var elinize hiç yakışmamış’, ‘Keşke fişe taksaydın’, ‘Kız az belini kır bari, direk gibi tutmuşsun elinde, hiç mi süpürmedin yahu’, Eda bizim eve de gelsene süpürmeye’

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