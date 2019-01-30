EDHO 124. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Barış kabul edilmiyor! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm fragmanı geldi mi?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın son bölümü adeta barış için savaş şeklinde geçti ve EDHO 123. son bölümün ardından, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 124. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu sorulmaya başlandı. Gerilim ve mafya ilişkilerinin eksik olmadığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar olmaz dizisinin 123. bölümünde Alparslan'a sulhu kabul etmediğini ve bu konuda bir daha kendisine gelmemesini söylüyor. Behzat da Haşmet'in sulh ile ilgili isteğini geri çeviriyor. Hızır, İlyas'ın kararından büyük endişe duyuyor. İşte gerilim yaratan gelişmelerin yaşandığı son bölüm fragmanı...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümün ardından yeni bölüm detayları merak ediliyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 123. son bölümde; İlyas Ercan’ın kaybının yasını tutarken, Alparslan’ın dışarıda yapılan sulhun içeriyi de kapsadığını söylemesi ile çileden çıkıyor. . Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 124. Yeni bölüm fragmanı geldi mi? İşte merak edilenler ve 123. son bölüm ayrıntıları…

EDHO 124. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 124. Yeni bölüm fragmanı henüz ATV tarafından yayınlanmadı. Dizinin yeni fragmanı gelir gelmez aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz…

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ FRAGMAN

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 123. BÖLÜMDE HIZIR REST ÇEKİYOR

Hızır, adamlarına İlyas'ın başına bir iş gelirse bunun hesabını onlardan soracağını söyleyerek, yaptığı anlaşmanın arkasında olduğunu bildirir. Onlardan hiçbir yardım istemediğini bildirerek “ister uzlaşmayı kabul edin isterseniz de İlyas ile birlikte çatışın” diyerek rest çeker.

BEHZAT DA UZLAŞMAYI KABUL ETMİYOR

İlyas, Alparslan ile konuştuklarını adamlarına anlatır. İlyas, fikri alınmadan sulh yapıldığı için öfkelidir. Adamlarına “Ya Behzat ölecek ya ben” der. İlyas adamlarından Behzat'a içerde uzlaşma olmayacağı mesajını iletmesini ister. Bu arada Tahsin Façalı, Behzat'a Haşmet'in kararını bildirir. Behzat da sulh şartlarını kabul etmediğini ve sulh yapacağı zamanı ve şartları bildireceğini söyler.

HAŞMET BEHZAT'IN KARARINI ÖĞRENİYOR

Hızır, Alparslan'a Mesut'ların seslerinin çıkmadığını ve bu işte bir tuhaflık olduğunu söyleyerek ondan durumu araştırmasını ister. Bu arada Tahsin, Haşmet'e Behzat'ın bu uzlaşmayı kabul etmediğini söyler. Haşmet, Tahsin'e Hızır'ın etrafındakilere giderek uzlaşmaya hazır olduğunu söylemesini ister. Tufan, Hızır'a Haşmet ile yaptığı uzlaşmadan İlyas'ın haberi olup olmadığını sorar. Hızır, İlyas'ın uzlaşmayı kabul etmediğini söyler.

HIZIR AKAN KANIN DURMASINI İSTİYOR

Alparslan Hızır'ın yanına gelir. Amcasına bir emri olup olmadığını sorar. Hızır, akan kanı durdurmasını ister. Alparslan Hızır amcasının durmayacağını, Ercan'ın ölümünden sonra ikna olmayacağını söyler. Hızır da, “ne zaman ikna olacak Alparslan? sen ya da Hızır Ali veya İlyas'ın ölümü mü ikna edecek” der.