Efsane bitiyor! Şaşmaz’dan Kurtlar Vadisi açıklaması

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Çocuk filmi, İstanbul Muhafızları: Ab-ı Hayat Çeşmesi' adlı yapımın galası özel bir AVM'de yapıldı. Yoğun katılımla gerçekleştirilen filmin galasına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın yanı sıra ünlü oyuncu Necati Şaşmaz eşi ve çocuğuyla birlikte katıldı.

“DİZİ PROJEMİZ VAR AMA KURTLAR VADİSİ DEĞİL”

Galada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü oyuncu Necati Şaşmaz, hayranlarına yeni bir dizi müjdesi verirken, bu projenin Kurtlar Vadisi olmayacağını söyledi. Şaşmaz, “Bir dizi projemiz var. İnşallah bir de, yakın zamanda sinema filmi projemiz olacak, hepsi sırayla tabi ki…

Dizi film projemiz Kurtlar Vadisi değil, Nöbet isimli dizi olacak inşallah. Antalya civarında çekilecek dizimiz. Ben de artık daha çok animasyon yapmak istiyorum. Çünkü çocukların eğitimine, öğretimine önem verdiğimiz günlerdeyiz. İzlenecek filmler yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Benim zamanımda Adile Naşit’lerin anlattığı masallar vardı. Keloğlanımız vardı ama çizgi filmi değildi. Diğer çizgi filmleri hatırlatmak bile istemiyorum çünkü kültür emperyalizmi vardı. İnşallah onlara karşı, böylesi güzel ürünler çıkarmaya devam edeceğiz” diye konuştu. İHA