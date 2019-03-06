Şeyma Subaşı ile olan evliliğinden dünyaya gelen kızı Melisa ile yakından ilgilenen Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla onun eğitimi konusunda da ne kadar hassas olduğunu gösterdi.

Eğlenceli hayatı ve katıldığı renkli partilerden gönderdiği fotoğraflarla dikkatleri üzerine çeken Şeyma Subaşı bu süre zarfında yanından ayırmadığı kızı Melisa’nın eğitimini kimi zaman aksatmıştı. Eğitim konusunu ihmal ettiğinden dolayı zaman zaman magazin programlarında tartışma konusu olan Subaşı her ne kadar bu konudaki suçlamaları kabul etmese de eski eşi Acun Ilıcalı’nın yaptığı paylaşım ikiliyi takip eden sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.

Acun Ilıcalı kızını okula gönderirken çekilmiş fotoğrafla adeta geçen aralık ayında boşandığı eski eşine göndermede bulundu. Acun’un bu paylaşımına gelen yorumlar arasında ‘Eğitimde Acun Ilıcalı farkı’ şeklinde olan dikkat çekti.