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Elçin Sangu: Aşıyı da bize kilitleyecekler

Oyuncu Elçin Sangu, sosyal medya hesabondan corona virüsü aşısı tedariğinde ve uygulanmasında yaşanan başarısızlıkları eleştirdi.

Güncellenme: 11:19, 30/04/2021
Hayat HaberleriMagazin
Elçin Sangu: Aşıyı da bize kilitleyecekler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın önceki akşam yaptığı aşı açıklaması sosyal medyada tartışılmaya devam ediliyor.

Koca’nın açıklamalarının ardından bir Twitter kullanıcısının, “Acun Ilıcalı’yı ülkeye çağırın, canlı yayın yapıp aşı parası toplayıp bizi aşılatsın. Başka çare kalmadı” şeklindeki paylaşımını alıntılayan gazeteci Makbule Cengiz, “Yemin ederim benzer bir şeyi Haluk Levent yapar diye konuştuk bugün. Yani artık biz kendi aramızda para toplayıp halledeceğiz bari aşıyı getirin bir şekilde, yeter!” diye yazdı.

Cengiz’in bu tweeti’ne oyuncu Elçin Sangu’dan yanıt geldi. Cengiz’in paylaşımına eleştirel bir tweet’le destek veren Sangu, “Aşıyı da bize kilitleyecekler matmazel” diye yazdı.

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Yayınlanma Tarihi:11:17,