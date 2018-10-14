Elimi Bırakma 13. yeni bölüm fragmanı yayınladı mı? Elimi Bırakma’da aşk fırtınası! (Elimi Bırakma 12. Bölüm izle)

Elimi Bırakma 12. son bölümü ile bu akşam ekrana geldi. Yayınlanan son bölümde; Azra, kardeşi Mert için önce büyük bir tuzağa düşürülmek isteniyor, sonra Ulvi’nin teklifini kabul etmek zorunda kalıyor. Cenk, Azra’yı korumak için onun peşini bırakmıyor. Azra’nın haberi olmadan tüm kötülüklere karşı koyuyor. Ayrıca annesinin zorlamaları sonrasında da Azra’ya aşık olduğunu haykırıyor. Azra da bu sözleri duyuyor. Peki Elimi Bırakmaz 13. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte son bölümde yaşananlar…

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Elimi Bırakma 12. Bölüm (son bölüm) yayınlandı. Elini Bırakma son bölümde; Azra'nın konağa yerleşmesi düşmanlarını çıldırtıyor. Melis, Sumru ve Cansu bu durumu asla kabullenemiyor. Azra kardeşini bulabilmek için Ulvi'nin teklifini kabul ediyor ve Ulvi kardeşini bulursa konaktan gitmeyi kabul ediyor. Ayrıca Azra, Cenk'in kendisine aşık olduğunu da kendi kulakları ile duyuyor. Haberimizden 12. Son Bölümde yaşananları ve 13. Yeni Bölümde cevap bekleyen soruları öğrenebilirsiniz. İşte yeni fragman yayınlandı mı sorusunun yanıtı ve son bölüm izleme linki..

ELİMİ BIRAKMA 13. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Elimi Bırakma 13. yeni Bölüm fragmanı henüz TRT1 tarafından yayınlanmadı. Dizinin yeni fragmanı gelir gelmez aşağıdaki linki açıp sayfanın alt bölümünden izleyebilirsiniz…

ELİMİ BIRAKMA YENİ FRAGMAN

ELİMİ BIRAKMA 12. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Azra, Feride Hanım'ın evinde yaşamaya başlar. Evde herkes tepkilidir. Cemre kıskançlıkla dilediği özre rağmen babaannesinin Azra'yı eve getirmesini kabul edemez. Cenk Azra'nın neden orada olduğuna anlam veremez. Azra her seferinde Feride Hanım'ın iyiliğini düşündüğünün altını çizer.

CANSU, AZRA'NIN KONAĞA YERLEŞMESİNİ KALDIRAMIYOR

Sumru da Azra'nın konakta yaşamaya başladığını öğrenir. Cansu'ya da haber verir. Cansu, Cenk için gittiğini kendinden öç almak istediğini düşünür. İkisi de Azra'nın öfkeden gözü döndüğünü sanır. Mesut'un karısı Hülya, Sumru'ya para verdiğini öğrenir. Önce Mesut'u sorgular sonra da hesaplarını ayırma kararı alır.

AZMİ: AZRA'NIN NİYETİ ÇOK AÇIK

Tarık da Azmi'den Azra'nın konağa gittiğini öğrenir. Tarık, Azra ne yapmaya çalışıyor derken, Azmi Azra hakkında yanılmadığının altını çizer. Azmi “Azra'nın niyeti çok açık” der.

ELİMİ BIRAKMA SON BÖLÜM İZLE

MERT GÖSTERİYE ÇIKACAK MI?

Mert okulda çok başarılıdır. Piyano çalması öğretmenlerinin dikkatini çeker ve onu gösteriye çıkarmak isterler. Fatma şiddetle bu fikri ret eder. Mert, okulda Sumru'dan da bahsetmiştir. Fatma, Sumru'nun annesi olduğunu ve yakın zamanda öldüğünü söyler.

Akşam yemeğinde tüm aile masada buluşur. Melis annesi tarafından olay çıkarmaması için uyarılır. İlk laf sokma Arda'dan gelir. Emre'nin, Cansu ile gerilimi masada konu olur. Emre kavgadan söz etmek istemez sosyal sorumluluk projesi ödevi ile çözeceğini söyler. Arda daha fikir bulamamıştır. Azra okulda yaptığı projeden bahseder. Arda fikri beğenir, Feride Hanım da onaylar. Cenk de sevmiştir. Gerilim azalmıştır ama Melis tarafında çözülecek çok sorun vardır.

AZMİ, TANER'İ DOLDURUYOR

Azmi Çelenleri'n hedefinde olduğunu ve yetkilerinin sınırlanacağını söyler. Taner, Serap Hanım'ın yanında oldun çünkü işten anlamıyordu senin amacın başkaydı' der. Ulvi ise hırs doludur. Oğlunu dinleyecek gibi değildir. Hatta Azra'nın onun yapamadığını Çelenler'i parmağında oynattığını söylüyor. Azmi, Tarık'tan kurduğu işin başına geçmesini ister. Tarık bu fikre yanaşmaz.

AZRA, CENK'İN SAYESİNDE KORKUNÇ BİR TUZAKTAN KURTULUYOR

Azra'ya bir telefon gelir ve kardeşini gördüklerini söylerler. Cenk de kulak misafiri olur ve Cenk sorunca kardeşimi gören olmuş der. Cenk saat geç olduğu için onu bırakmak ister ama Azra kabul etmez. Bu sırada Melis de Azra ile Cenk'in fotoğrafını çekip Cansu'ya yollar. Cenk, Azra'dan önce verilen adrese gider. Karşısında 3 tane genç adam vardır. Amaçları Azra'ya zarar vermektir. Cenk hepsini döver ve Azra'yı başı belaya girmeden kurtarır. Cenk, dövdüğü gençlere Azra gelince ondan özür dileyip göndereceksiniz' der. Azra gelir, yanıldıklarını söylerler, Cenk de orada onları dinliyordur.



ULVİ'DEN AZRA: EVDEN GİDERKEN SANA MERT'İ GETİRECEĞİM

Ulvi, Azra ile konuşuyor. Ne kadar acı çektiğinin farkında olduğunu ve Mert'i bulup Azra'ya getireceğini söylüyor. Karşılığında da Çelen ailesinden çıkmasını ister. Bir de para teklif eder. Azra, Ulvi'ye ‘bana kardeşimi getirin ben de o evden çıkayım' der. Cenk de bu sözleri duyar. Ulvi ile konuşurlar. Ulvi, Azra'ya söylediklerini anlatır. Cenk çok kızar.

CENK AŞKINI HAYKIRIYOR

Cenk annesinin onu sık boğaz etmesi sonucunda Azra'ya olan aşkını haykırmak zorunda kalıyor. Azra'ya aşık olduğunu söylüyor. Azra da bu sözleri duyuyor