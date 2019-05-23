Elimi Bırakma 42. bölüm 2. fragman: Silahlar patlıyor! (Elimi Bırakma yeni bölüm fragmanı izle)

Elimi Bırakma 42. yeni bölüm 2. fragman bugün ekrana geldi. Yayınlanan yeni fragmanda; Azra öldürmekten korkarken, Cenk ona kimsenin bir şey yapamayacağını söylüyor. Cansı hastanede can çekişiyor. Sumru, Cansu'nun hastanedeki halini görünce yıkılıyor. Cenk ve Azra'ya ulaşamayan Feride endişeye kapılıyor. Burhan, Cenk'e kızı ile olan hayallerini yıktıklarını söylüyor. Cenk'e silahını doğrulttuğu anda Azra'da kaçmaya çalışıyor. Ancak duyduğu silah sesi ile büyük bir tedirginlik yaşıyor. İşte Elimi Bırakma 42. yeni bölüm fragmanları...

ELİMİ BIRAKMA 42. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



ELİMİ BIRAKMA 41. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Cansu babası ile ilgili gerçeği öğrenince polise ihbar etmeye karar verir. Ancak beklemediği şekilde gelişen olaylar Cansu'yu iyice çıkmaza sokar. Burhan, Cansu ve Azra'yı kaçırıyor. İkisininde elleri kolları bağlı iken Cansu, Azra'nın babasını öldürenin Burhan olduğunu açıklıyor.

Birbirlerine büyük aşkla bağlı olan Azra ve Cenk, miras meselesi açılınca birbirleriyle büyük bir kavga yaşar. Üzülen Azra, Cenk'i arkasında bırakıp çekip gidiyor. Cenk’in Azra’yla ilgili yapacağı hamle, her ikisinin de geleceğine etki edecek niteliktedir.

Zerrin yaptıklarının ortaya çıkmaması için çabalasa da hiçbir şey doğruların anlaşılması için engel olamayacak. Serap uzun düşüncelerin ardından vicdan ve sağduyusunun sesinin dinleyerek annesiyle ilgili gerçekleri anlatmaya karar verir. Zerrin’in kaderi Cenk’in vereceği karara bağlıdır artık.