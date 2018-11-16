Elimi Bırakma yeni bölüm 2. fragman: Azra, Cenk ilişkisi çok büyük yara alıyor! (Elimi Bırakma 17. bölüm fragman izle)

Elimi Bırakma 17. yeni bölümden 2 yeni fragman yayınlandı. Yeni bölüme dair önemli sahneler içeren ilk fragmanda, Cansu, babası Burhan'la karşılaşıyor. Azra ile Cenk'in arası bozuluyor. Azmi, Azra'yı tehdit ediyor. Elimi Bırakma 17. yeni bölüm 2. fragmanında ise; Azra babasının ölümü ile ilgili şüphelerinin üzerine gidiyor. Feride Hanım Ulvi’nin şirketteki tüm yetkilerini elinden alıyor. Cansu’nun durumunu öğrenen Feride Cenk’i Azra’nın yanında çok kötü azarlıyor. Sevgilisinin Azra olduğunu bilmeden ‘’Hayatındaki o kız nasıl biri ki, bir ilişkini bildiği halde bunu içine sindirebildi?’’ diyor. Azra o anda yıkılıyor. İşte Elimi Bırakma 17. yeni bölüm fragmanları...

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Elimi Bırakma 17. yeni bölüm 2. fragmanı bugün TRT1 tarafından ekrana verildi. Azra ile Cenk’in arası açılıyor. Cansu’nun dönüşü hiç de iyi olmuyor. Elimi Bırakma 17. yeni bölüm 2. fragmanında ise; Cenk Azra'ya babasının durumunu soruyor. Azra ‘bu işte kimin parmağı varsa tek tek ortaya çıkacak' diyor. Ulvi'nin korktuğu başına geliyor. Bir de üstüne oğlundan darbe yiyor. Sumru'nun eski kocası onu iyice köşeye sıkıştırıyor. Cenk ile Azra'nın ilişkisi çok büyük bir darbe yiyor. İşte Elimi Bırakma 17. yeni bölüm fragmanları…

ELİMİ BIRAKMA 17. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMAN





ELİMİ BIRAKMA 17. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ELİMİ BIRAKMA 16. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Sumru, Fatma ve eski kocası Burhan'ı yan yana kapısında görüyor. Sumru, Fatma'ya çıkışıyor. Burhan Sumru'ya ortak çıkarları bir araya getirdiğini söylüyor. Fatma, Mert'i görmek istiyor. Fatma, Sumru'nun tüm mesajlarının hala durduğunu söylüyor. Burhan da Sumru'nun suçlu duruma düşmek için her türlü ihmali yaptığını söyler.

SUMRU'NUN BAŞI FENA DERTTE

Azra Mert'i almaya gidiyor. Yanında Cenk ve Arda da var. Ama Mert huysuzluk yapınca Azra Sumru'yu aramak zorunda kalıyor. Sumru telefonu açıp müsait olmadığını söylüyor. Fatma da onu dinliyor. Sumru telefonda Mert'i sakinleştirmeye çalışıyor. Mert zor da olsa ikna ediliyor ve Mert Azra ile kalıyor.

Sumru, Burhan'a Cansu'nun da tehlikede olduğunu söylüyor. Burhan Cansu'nn yerini öğrenme istiyor. Sumru, Burhan ne derse yapmak zorunda kalıyor. Cansu'yu arıyorlar ama Cansu'nun telefonu kapalı.

ELİMİ BIRAKMA SON BÖLÜM İZLE

SERAP'TAN AZRA'YA ÇOK AĞIR SÖZLER

Azra, Cenk'e Mert'in gelişinden ne kadar mutlu olduğunu anlatıyor. Azra ümidini kaybetse de Cenk onu teselli ediyor. Serap muhabbetin ortasına giriyor. Mert'in Sumru'yu sevmesinin normal olduğunu söylüyor. Sonra Cenk gidiyor ve Serap, Azra ile konuşmak istiyor. Serap, Mert'in zamanla ona ısınacağını söylüyor. Sonra da kardeşi ile evlerinden gidebileceğini hatta başka şehre yerleşebileceğini söylüyor. Azra sadece Feride Hanım için kaldığını söylese de Serap ‘Cenk için kaldığını hepimiz biliyoruz' diyor. Serap daha da ileri gidip Çelenler'e gelin gelme hayalini unutmasını söylüyor. Azra ‘yeter bu kadar' diyerek konuşmayı bitiriyor.

HALİME SON GÜNLERİNİ YAŞIYOR

Halime son anlarını yaşıyor. Feride Hanım yanında. Feride ‘kızın da torunun da bana emanet' diyor. Halime'nin son isteği kızının gelip oğluna kavuşması. Feride Hanım Halime'nin kızının peşine düşüyor. Halime'nin kızı kocasından dayak yediği için evden kaçmış. Sığınma evlerinde aramaya başlıyorlar.

MERT SAKİNLEŞMİYOR

Azra sabah Mert'i oyunlarla uyandırıyor. Mert gülerek uyanıyor ama Azra'yı görünce bağırarak susmasını istiyor. Azra vazgeçmiyor eline taktığı kuklalarla bir hikaye anlatmaya başlıyor. Mert başta yumuşasa da birden bağırmaya başlıyor. Evdeki kimse Mert'i sakinleştiremiyor. Sumru gelip Mert'i alıyor. Serap kapıda Sumru'ya Azra ile konuştuğunu söylüyor ve Mert'i ikna etmesini istiyor. Sumru, Mert'i Fatma'ya götürüyor.

CANSU KAYIP

Sumru, Cansu'ya bir türlü ulaşamıyor. Cansu'dan Cenk'e bir video geliyor. Serap ve Azra'nın yanında Cenk videoyu açıyor. Cansu videoda Cenk'e veda ediyor. Hali perişan görünüyor. Sumru Mert'e karşılık Azra'nın Cenk'ten ayrılmasını istiyor.