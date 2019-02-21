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Emina Jahovic biten ilişkisi sonrasında…
Emina Jahovic biten ilişkisi sonrasında…
10 yıllık eşi Mustafa Sandal'dan boşanır boşanmaz Sadettin Saran'la aşk yaşayan Emina Jahovic, pişman oldu.
Emre ÇEVİK
Magazin 21 Şubat 2019 - 08:57

7 aylık ilişkisinin ardından Saran’dan ayrılan Jahovic, ülkesindeki Svet dergisine verdiği röportajda “Keşke yeni ilişki için acele davranmasaydım” itirafı yapmıştı. Makyajsız şekilde Nişantaşı sokaklarında görüntülenen Emina Jahovic, fotoğrafları çekilince sinirlendi.

Adımlarını hızlandırıp yüzünü gözlüğüyle saklamaya çalışan Jahovic, Sadettin Saran ile ilgili sorulara, “Telefonla konuşuyorum. Lütfen çekmeyin. Başka zaman konuşalım” dedi. Emina Jahovic, ünlü bir estetik uzmanının kliniğine girerek 4 saat boyunca cilt bakımı yaptırdı.

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