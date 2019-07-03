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Emine Ün: Kabul etmedim çünkü…
Emine Ün: Kabul etmedim çünkü…
Güzel oyuncu Emine Ün ve kızı Duru Kınay, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.
Emre ÇEVİK
Magazin 3 Temmuz 2019 - 07:20

Anne-kıza baş başa yemek yedikten sonra AVM’de kısa bir alışveriş turu yapmayı da ihmal etmediler. Kızı ile birlikte Barselona tatilinden dönen Emine Ün, “Duru’nun okul kaydı vardı. O yüzden döndük. Bu hafta kayıt işlemleri ile ilgileneceğiz, sonrasında da kısmetse Çeşme’ye tatile gideceğiz” açıklamasında bulundu.

Yeni sezonda tekrar müzikal oyunu ile sahnelerde olacağını söyleyen Emine Ün, “gelen televizyon teklifleri oldu. Fakat içime sinen, beni heyecanlandıran bir proje olmadığı için kabul etmedim. Yeni sezonda tekrardan müzikal oyunumuz ile sahnelerde olmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

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