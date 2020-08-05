Emrah’ın deniz keyfi: Dünyamın ışığı yakışıklı evladım, prensesim…

Üç çocuğu olan ancak büyük oğlu Tayfun ile yıllardır konuşmayan Emrah, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla diğer çocukları Elyesa ve Eleysa ile yaptığı sohbetlerini takipçilerinin beğenisine sundu.

Sibel Kirer ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen çocuklarının üzerine titreyen ve onlara duyduğu sevgiyi her fırsatta dile getiren Emrah, bu defa da çocuklarıyla birlikte gittiği bir deniz kenarında çekilmiş videoları Instagram hesabına yükledi.

Kızı ve oğlu ile yaptığı keyifli sohbeti takipçilerine aktaran Emrah’ın mutluluğu videolarının üzerine düştüğü notlarda da görülüyor.