Emrah’ın yaptığı davranış büyük oğlu Tayfun’u üzdü

Şarkıcı ve oyuncu Emrah, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen bir organizasyona katıldı. Katıldığı organizasyon tarafından ödüle layık görülen Emrah, aldığı ödülü oğlu Elyesa ve kızı Eleysa'ya ithaf etti. Emrah'ın bu açıklamasına büyük oğlu Tayfun Erdoğan'dan tepki gecikmedi.

Demet Akbağ, Kerem Alışık, Hande Yener, Emrah ve Serhat Hacıpaşalıoğlu bu yıl düzenlenen bir organizasyonda ödüle layık görüldüler. Meslek hayatındaki 36’ncı yılını kutlayan Emrah, ödülünü aldıktan sonra “Onurluyum, gururluyum, mutluyum. Bu ödülü layık gördükleri için mutluluğumu dile getirmek istiyorum. Ödül dolabımda özel bir yeri var. Bu ödülü oğlum Elyesa ve kızım Eleysa’ya ithaf ediyorum” dedi.

BÜYÜK OĞLU SİTEM ETTİ

3 çocuğu olan Emrah, büyük oğlu Tayfun Erdoğan ile yıllardır konuşmuyor. Uzun süredir babasıyla arasındaki buzları eritmek için çaba sarf eden Tayfun Erdoğan, babasının bu açıklamasının ardından Instagram hesabından paylaşım yaparak “Kimsenin vebalini alma” diyerek sitem etti.

