Emre Altuğ kimdir? Emre Altuğ nereli ve kaç yaşında?

Sanat hayatına lisede kızlarla iyi iletişim kurmak için gitar çalarak başladığını söyleyen Emre Altuğ hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Emre Altuğ kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, dizileri, filmleri ve albümleri…
EMRE ALTUĞ KİMDİR?
Emre Altuğ, 14 Nisan 1970 tarihinde İstanbul Levent'te ev hanımı bir anne ve diş hekimi bir babanın ikinci çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Tam adı Niyazi Emre Altuğ'dur. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Tiyatro Bölümü’nden mezundur.
1999 yılında çıkardığı ilk albümü İbret-i Alem’i albüm yapma fikrini aklından bile geçirmeyen Emre Altuğ, müzikte başarılı olunca en büyük isteği olan oyunculukla birlikte yürütmeye karar verdi. 2000 sezonunda, başrollerde Perihan Savaş, Selçuk Yöntem, Bülent Kayabaş, Nilgün Belgün’ün yer aldığı Bir Kış Öyküsü adlı müzikalde, Ağaçlar Ayakta Ölür, Halk Çocuğu gibi tv filmlerinde Kolay Para, Eve Giden Yol 1914 adlı sinema filmlerinde, Tatlı Hayat, Lise Defteri ve Sensiz Olmuyor isimli dizilerde rol aldı. Bu arada müziği de ihmal etmeyen sanatçı ocak 2003’te 2. albümü Sıcak’ı piyasa çıkardı. Çok geçmeden 3. albümü Dudak Dudağa izledi.
Kişiye Özel’i 2 Haziran 2007 tarihinde piyasaya çıkaran Altuğ, 2010 ise Emre Altuğ’dan adlı Maxi Single albümünü, 2011'de Zil albümünü ve 2017 yılında ise Yıldırım Gürses Şarkıları albümünü çıkarmıştır.
Manken ve sunucu Çağla Şikel ile 2008 tarihinde evlenen, 2015 tarihinde de boşanan Emre Altuğ'un bu evlilikten Kuzey ve Uzay isimlerinde iki oğlu bulunmaktadır. Emre Altuğ Koç burcudur.
Albümleri:
1998 – İbret-i Alem
2003 – Sıcak
2004 – Dudak Dudağa
2007 – Kişiye Özel
2011 – Zil
2017 – Yıldırım Gürses Şarkıları
EP'leri ve teklileri:
2005 – Sensiz Olmuyor
2010 – Emre Altuğ'dan
2013 – Hangimiz Tertemiz
2016 – Çıta
2018 – Zalim Sultan (Doğukan Manço ile)
2020 – Zahmet Olmazsa (Sıla ile)
Emre Altuğ'un rol aldığı diziler:
1994 – Gülşen Abi – Feridun
2001 – 2004 Tatlı Hayat – Başar
2003 – Lise Defteri- Kerim
2005 – Sensiz olmuyor – Arda
2005 – Avrupa Yakası – Emre
2006 – Hasret – Poyraz
2006 – Gülpare – Aslan
2007 – El Gibi – Demir
2008-2009 – Mert ile Gert – Mert
2010-2012 – Elde Var Hayat – Kenan
2014 -Otel Divane – Fikri Divane
2019 -Güldür Güldür – Kazım
Emre Altuğ'un rol aldığı filmler:
1993 – Tersine Dünya
1999 – Asansör – Metin
2000 – Ağaçlar Ayakta Ölür – İzzet
2000 – Halk Çocuğu – Ayhan Alpaylıoğulları
2002 – Kolay Para – Eray
2003 – Neredesin Firuze? – Şarkıcı
2005 – Balans ve Manevra – Yakışıklı Çocuk
2006 – Asterix Vikinglere Karşı
2006 – Eve Giden Yol: 1914 – Halit
2007 – Bratz
2010 – Sizi Seviyorum – Erkut
2018 – Sevgili Komşum – Ragip
2019 – Geniş Aile Komşu Kızı
Emre Altuğ'un rol aldığı tiyatro oyunları:
2001 – Bir kış öyküsü (Müzikal) Dormen Tiyatrosu – Zeynel
2012-2013 – Testosteron – Oyun Atölyesi – Tretyn
2013 – Broadway’den İstanbul’a Müzikaller
2017-2019 – Azizname
Ödülleri:
2008 – Galatasaray Üniversitesi – En İyi Erkek Pop Şarkıcısı
2010 – İstanbul FM Altın Ödülleri – En İyi Single Erkek sanatçı
2010 – 7.Radyo Boğaziçi Müzik Ödülleri – En İyi Canlı Performans Programı
2012 – İstanbul Teknik Üniversitesi – 19. İTÜ EMÖS BaşArı Ödülleri (Yılın En BaşArı'lı Erkek Sanatçısı)
2013 – Siyaset Dergisi Ödülleri – Yılın Sanatçısı
Yarışma:
2013 – Veliaht – Kendisi
2015 – Bak Hele Bak – Sunucu
2016 – Yarı yarıya – Sunucu
2016 – Aile Boyu – Sunucu
2019 – 3 de 3′ Bir Zamanlar – Sunucu