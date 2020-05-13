Emre Altuğ kimdir? Emre Altuğ nereli ve kaç yaşında?

Emre Altuğ, 1970 doğumludur. 1990'larda, Sezen Aksu, Nilüfer, Sertab Erener, Levent Yüksel gibi şarkıcılara vokalistlik yapmaya başlayan ve ilk albümü İbret-i Alem’i 1999 yılında piyasaya süren Emre Altuğ hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Emre Altuğ nereli ve kaç yaşında?

Sanat hayatına lisede kızlarla iyi iletişim kurmak için gitar çalarak başladığını söyleyen Emre Altuğ hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Emre Altuğ kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, dizileri, filmleri ve albümleri…

EMRE ALTUĞ KİMDİR?

Emre Altuğ, 14 Nisan 1970 tarihinde İstanbul Levent'te ev hanımı bir anne ve diş hekimi bir babanın ikinci çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Tam adı Niyazi Emre Altuğ'dur. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Tiyatro Bölümü’nden mezundur.

1999 yılında çıkardığı ilk albümü İbret-i Alem’i albüm yapma fikrini aklından bile geçirmeyen Emre Altuğ, müzikte başarılı olunca en büyük isteği olan oyunculukla birlikte yürütmeye karar verdi. 2000 sezonunda, başrollerde Perihan Savaş, Selçuk Yöntem, Bülent Kayabaş, Nilgün Belgün’ün yer aldığı Bir Kış Öyküsü adlı müzikalde, Ağaçlar Ayakta Ölür, Halk Çocuğu gibi tv filmlerinde Kolay Para, Eve Giden Yol 1914 adlı sinema filmlerinde, Tatlı Hayat, Lise Defteri ve Sensiz Olmuyor isimli dizilerde rol aldı. Bu arada müziği de ihmal etmeyen sanatçı ocak 2003’te 2. albümü Sıcak’ı piyasa çıkardı. Çok geçmeden 3. albümü Dudak Dudağa izledi.

Kişiye Özel’i 2 Haziran 2007 tarihinde piyasaya çıkaran Altuğ, 2010 ise Emre Altuğ’dan adlı Maxi Single albümünü, 2011'de Zil albümünü ve 2017 yılında ise Yıldırım Gürses Şarkıları albümünü çıkarmıştır.

Manken ve sunucu Çağla Şikel ile 2008 tarihinde evlenen, 2015 tarihinde de boşanan Emre Altuğ'un bu evlilikten Kuzey ve Uzay isimlerinde iki oğlu bulunmaktadır. Emre Altuğ Koç burcudur.

Albümleri:

1998 – İbret-i Alem

2003 – Sıcak

2004 – Dudak Dudağa

2007 – Kişiye Özel

2011 – Zil

2017 – Yıldırım Gürses Şarkıları

EP'leri ve teklileri:

2005 – Sensiz Olmuyor

2010 – Emre Altuğ'dan

2013 – Hangimiz Tertemiz

2016 – Çıta

2018 – Zalim Sultan (Doğukan Manço ile)

2020 – Zahmet Olmazsa (Sıla ile)

Emre Altuğ'un rol aldığı diziler:

1994 – Gülşen Abi – Feridun

2001 – 2004 Tatlı Hayat – Başar

2003 – Lise Defteri- Kerim

2005 – Sensiz olmuyor – Arda

2005 – Avrupa Yakası – Emre

2006 – Hasret – Poyraz

2006 – Gülpare – Aslan

2007 – El Gibi – Demir

2008-2009 – Mert ile Gert – Mert

2010-2012 – Elde Var Hayat – Kenan

2014 -Otel Divane – Fikri Divane

2019 -Güldür Güldür – Kazım

Emre Altuğ'un rol aldığı filmler:

1993 – Tersine Dünya

1999 – Asansör – Metin

2000 – Ağaçlar Ayakta Ölür – İzzet

2000 – Halk Çocuğu – Ayhan Alpaylıoğulları

2002 – Kolay Para – Eray

2003 – Neredesin Firuze? – Şarkıcı

2005 – Balans ve Manevra – Yakışıklı Çocuk

2006 – Asterix Vikinglere Karşı

2006 – Eve Giden Yol: 1914 – Halit

2007 – Bratz

2010 – Sizi Seviyorum – Erkut

2018 – Sevgili Komşum – Ragip

2019 – Geniş Aile Komşu Kızı

Emre Altuğ'un rol aldığı tiyatro oyunları:

2001 – Bir kış öyküsü (Müzikal) Dormen Tiyatrosu – Zeynel

2012-2013 – Testosteron – Oyun Atölyesi – Tretyn

2013 – Broadway’den İstanbul’a Müzikaller

2017-2019 – Azizname

Ödülleri:

2008 – Galatasaray Üniversitesi – En İyi Erkek Pop Şarkıcısı

2010 – İstanbul FM Altın Ödülleri – En İyi Single Erkek sanatçı

2010 – 7.Radyo Boğaziçi Müzik Ödülleri – En İyi Canlı Performans Programı

2012 – İstanbul Teknik Üniversitesi – 19. İTÜ EMÖS BaşArı Ödülleri (Yılın En BaşArı'lı Erkek Sanatçısı)

2013 – Siyaset Dergisi Ödülleri – Yılın Sanatçısı

Yarışma:

2013 – Veliaht – Kendisi

2015 – Bak Hele Bak – Sunucu

2016 – Yarı yarıya – Sunucu

2016 – Aile Boyu – Sunucu

2019 – 3 de 3′ Bir Zamanlar – Sunucu