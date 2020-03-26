Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç cezaevi firarisiyle yakalandı 

Eski Milli futbolcu Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç, Düzce’de yapılan yol kontrolü sırasında cezaevi firarisi bir kişi ile yakalandı. Yağmur Aşık ve yanındaki şahıs Düzce Adliyesi’ne çıkarıldı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Gölormanı Köyü'nde sivil uygulama yaptığı sırada lüks bir aracın jandarma ekiplerini görünce kaçmaya başladığını fark ettiler. Aracın sürücüsü olan şahıs kendisini durdurmak isteyen jandarma ekiplerinin üzerine aracını sürerek Jandarma astsubaya çarptı ve yaralanmasına neden oldu. Ardından ise Jandarma ekipleri aracı takibe alarak Cumayeri sapağı mevki’inde yakalandılar. Yakalanan şahıslardan birisinin cezaevi firari E. S. diğerinin ise eski futbolcu Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç olduğu anlaşıldı.

RUHSATSIZ SİLAH VE UYUŞTURUCU BULUNDU

Araçta yapılan aramada 2 ruhsatsız silah ile bir miktar uyuşturucu yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar jandarmada yapılan işlemlerinin ardından Düzce Adliyesi'ne sevk edildiler. Yağmur Sarnıç adliyeye götürüldüğü sırada yüzünü kapatarak basın mensuplarının sorununu cevaplamadı.

SERBEST BIRAKILDI



İki isim Düzce Adliyesi'nde mahkemeye çıktı. Yapılan sorgunun ardından Yağmur Sarnıç serbest kalırken, cezaevi firarisi E.S. tutuklanarak Çilimli Cezaevine gönderildi. (İHA)