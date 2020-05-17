Enes Batur Hayal mi Gerçek mi filmi nerede çekildi? Enes Batur Hayal mi Gerçek mi konusu ne, oyuncuları kim?

Ünlü Youtuber’ın ilk filmi olan Enes Batur Hayal mi Gerçek mi gişe de önemli bir başarı elde etmişti. Daha sonra ikinci filmini de çeken Enes Batur'un ilk filmi Hayal mi Gerçek mi filminin konusu merak ediliyor. İşte Enes Batur Hayal mi Gerçek mi filmi hakkındaki tüm ayrıntılar…
ENES BATUR HAYAL Mİ GERÇEK Mİ KONUSU
Filmde, Enes Batur’un gerçek yaşamından bir hikaye konu alınıyor. Enes Batur’un orta okul ve lise yıllarında hor görülen, dışlanan bir öğrenci olması, ardından da Youtube’a yüklediği videolarla ününü genişletip milyonlarca çocuk ve gencin en sevdiği arkadaşı olmasıyla kazandığı statü konu alınıyor. Enes Batur, ünlü biri olduktan sonra geçmiş yıllarda kendisine kötü davranan arkadaşlarından intikamını nasıl alıyor?
ENES BAYUR HAYAL Mİ GERÇEK NEREDE ÇEKİLDİ
Bu akşam FOX TV ekranlarında yayınlanacak Enes Batur Hayal mi Gerçek mi filmi İstanbul’da çekildi. Filmin bütün sahneleri İstanbul’un çeşitli semtlerinde çekildi.
ENES BATUR HAYAL Mİ GERÇEK Mİ OYUNCU KADROSU
Enes Batur
Ceyda Düvenci
Bekir Aksoy
Bilal Hancı
Atakan Özyurt
Fatih Yasin
Uras Benlioğlu
Yusuf Aktaş
Baturay Anar
Başak Karahan
Kaya Giray
Berk Muhammet
Burak Güngör
Şeyda Erdoğan
Sude Çınar
Berk Güler
Duru Önver
Çağla Demirel
Efecan Koçyiğit