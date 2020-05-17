Enes Batur Hayal mi Gerçek mi filmi nerede çekildi? Enes Batur Hayal mi Gerçek mi konusu ne, oyuncuları kim?

Enes Batur Hayal mi Gerçek mi filmi nerede çekildi? Enes Batur Hayal mi Gerçek mi konusu ne, oyuncuları kim?

Ünlü sosyal medya fonomeni Enes Batur’ın filmi bu akşam ekranlarda olacak. Televizyon izleyicileri, Enes Batur Hayal mi Gerçek mi filminin konusunu internette araştırıyor. Peki, Enes Batur Hayal mi Gerçek mi filminin konusu ne? Enes Batur Hayal mi Gerçek mi nerede çekildi, oyuncuları kim? İşte tüm detaylar…

Ünlü Youtuber’ın ilk filmi olan Enes Batur Hayal mi Gerçek mi gişe de önemli bir başarı elde etmişti. Daha sonra ikinci filmini de çeken Enes Batur'un ilk filmi Hayal mi Gerçek mi filminin konusu merak ediliyor. İşte Enes Batur Hayal mi Gerçek mi filmi hakkındaki tüm ayrıntılar…

ENES BATUR HAYAL Mİ GERÇEK Mİ KONUSU

Filmde, Enes Batur’un gerçek yaşamından bir hikaye konu alınıyor. Enes Batur’un orta okul ve lise yıllarında hor görülen, dışlanan bir öğrenci olması, ardından da Youtube’a yüklediği videolarla ününü genişletip milyonlarca çocuk ve gencin en sevdiği arkadaşı olmasıyla kazandığı statü konu alınıyor. Enes Batur, ünlü biri olduktan sonra geçmiş yıllarda kendisine kötü davranan arkadaşlarından intikamını nasıl alıyor?



ENES BAYUR HAYAL Mİ GERÇEK NEREDE ÇEKİLDİ

Bu akşam FOX TV ekranlarında yayınlanacak Enes Batur Hayal mi Gerçek mi filmi İstanbul’da çekildi. Filmin bütün sahneleri İstanbul’un çeşitli semtlerinde çekildi.

ENES BATUR HAYAL Mİ GERÇEK Mİ OYUNCU KADROSU

Enes Batur

Ceyda Düvenci

Bekir Aksoy

Bilal Hancı

Atakan Özyurt

Fatih Yasin

Uras Benlioğlu

Yusuf Aktaş

Baturay Anar

Başak Karahan

Kaya Giray

Berk Muhammet

Burak Güngör

Şeyda Erdoğan

Sude Çınar

Berk Güler

Duru Önver

Çağla Demirel

Efecan Koçyiğit