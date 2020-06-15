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Engin ve Neslişah’ın pazar paylaşımı
Engin ve Neslişah’ın pazar paylaşımı
Sosyal medya hesabını çok aktif olarak kullanmasa da takipçilerini de mutlu etmesini bilen oyuncu Engin Altan Düzyatan, bu defa eşiyle birlikte çekilmiş bir selfiesini hesabından paylaştı.
Magazin 15 Haziran 2020 - 08:13

Yer aldığı projeler ile beğeni toplayan ve sevenlerinin karşısına çıkmak adına seçici davranan oyuncu Engin Altan Düzyatan, karantina dönemini eşi Neslişah ve çocuklarıyla geçirdi.

Bu süre zarfından yaptığı paylaşımlarla aile olarak günlerini nasıl geçirdiğini takipçileriyle paylaşan Düzyatan, hesabından yaptığı son paylaşımda eşinin çektiği bir selfieyi görücüye çıkardı.

Düzyatan’ın mutlu pazarlar yazılı iletisi saatler içerisinde yarım milyonu aşan beğeni oranını yakaladı.

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