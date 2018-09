Erkenci Kuş 12. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Can’dan Sanem’e ilan-ı aşk

Yaz sezonunda başlayan dizi Erkenci Kuş kısa sürede sevilen diziler arasına girmeyi başardı. Dizinin takipçileri yeni bölüm fragmanlarını heyecanla bekliyor. Erkenci Kuş 12. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Erkenci Kuş 12. bölüm fragmanında Can ile Sanem arasındaki romantik dakikalar öne çıktı.

Başrollerini Can Yaman ve Demet Özdemir’in paylaştığı Erkenci Kuş’tan yeni fragman geldi. Yeni bölüm fragmanın Can ile Sanem arasındaki romantik dakikalar 12. bölüme damga vuracak gibi. Erkenci Kuş yeni bölümde Sanem Can için çok değerli olan fotoğraf makinesini düşürüyor. İşte Erkenci Kuş 12. bölüm 2. fragmanlar gelen ipuçları…

YAYIN GÜNÜ DEĞİŞTİ

Erkenci Kuş yeni gününde yeni bölümüyle 22 Eylül Cumartesi 20.00’da Star’da yayınlanacak. Salı günleri ise Ufak Tefek Cinayetler yeni sezonu ile ekranlara gelecek.

12. BÖLÜM 2. FRAGMAN