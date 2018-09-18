Erkenci Kuş neden yok? Bitti mi? Erkenci Kuş yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Erkenci Kuş neden yok? Bitti mi? Erkenci Kuş yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Yaz mevsiminde yayın hayatına başlayan ve seyircilerden tam not alan Erkenci Kuş reytinglerde de başarılı bir performans sergilemişti. Böylece dizinin yeni sezonda da yayınlanmasına karar verilmişti. Bu akşam Erkenci Kuş'un yayınlanmadığı merak edenler soruyor: Erkenci Kuş neden yok? Bitti mi? Erkenci Kuş yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

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Erkenci Kuş dizisinin yayın günü değişti. Bu akşam Erkenci Kuş yerine Ufak Tefek Cinayetler yayınlanıyor. Salı günleri geçtiğimiz sezon Ufak Tefek Cinayetler’in günüydü. Erkenci Kuş bundan sonra yeni bölümleri ile Cumartesi akşamları yayınlanacak.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

“Can, Sanem'e sahilde “Birlikte yalnız kalalım mı?” diye sorunca Sanem’in içi de aklı da gidecek. Sanem, Can’la her şeye hazır ama ya aralarındaki onca engel buna izin verecek mi?

Polen, set bitiminde Emre'nin arabasıyla eve dönüyor, Can da ona ortalığı toparlayıp gelme sözü verir. Doğum günü de yaklaşırken, Polen'in büyük beklentiler içerisine girecek. Acaba Can ona sürpriz parti mi yapacak, yoksa baş başa mı kutlayacaklar?

Osman'ın yıldızı catering için geldiği sette parlıyor. Yeni çekimler de çıkınca Zebercet kıskançlığıyla ortalığı ayağa kaldırıyor.

Mevkıbe bakkalı eşi Nihat'a geri vermek istiyor ama Nihat'ın gözü reklam sektöründe.

Sanem bu sefer kararlı, karşısına çıkan herkese savaş açacak. Bu savaşın bir kazananı olabilecek mi peki?