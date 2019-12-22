Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 153. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi her Salı akşamı yeni bölümleriyle ATV'de ekrana geliyor. Yeni bölümde Hızır tozu dumana katmaya geliyor. Ailesinin önünde bir daha Meryem'i üzmeyeceğine dair söz veriyor. İşte EDHO ile ilgili son gelişmeler...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

EDHO 152. SON BÖLÜM İZLE

Tufan’a göre yaşanan kaybın tek sorumlusu olan Hızır ise hem bir babanın evladını kaybetmesinin ne demek olduğunu bildiğinden hem de Orhan’ı yeğeni olarak gördüğünden cenaze gününden önce kimsenin harekete geçmesini istemez.

Hatta ilk hamlenin de Tufan’dan gelmesi gerektiğini savunacaktır. Tufan ise içindeki öfkenin dinmesine izin vermeden intikamını almak adına kolları sıvar. Hızır’a karşı açacağı savaşta yenilgiye uğramamak için Çakırbeylilerle bir bağı olmayan eski ahbaplarını da cephesine katacaktır.

Yakın dost olan masa üyelerinin arasına kan girdiğini öğrenen Cengiz de Hızır’ı bitirmek için derhal harekete geçer. Tufan’ın acısından faydalanarak yapacağı planla bu krizi fırsata çevirmeye çalışacaktır.