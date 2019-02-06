Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 124. yeni bölüm fragmanı geldi mi? EDHO yeni bölüm ne zaman?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da heyecan ve gerilim aynı anda devam ediyor. EDHO yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu merak edilmeye devam ediliyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 123. son bölümde; İlyas Ercan’ın kaybının yasını tutarken, Alparslan’ın dışarıda yapılan sulhun içeriyi de kapsadığını söylemesi ile çileden çıkıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu hafta yayınlanmamıştı, EDHO yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 124. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yeni bölümü ve son bölüm detayları haberimizde. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın son bölümü adeta barış için savaş şeklinde geçmişti. 123. bölümünde Alparslan'a sulhu kabul etmediğini ve bu konuda bir daha kendisine gelmemesini söylüyor. Behzat da Haşmet'in sulh ile ilgili isteğini geri çeviriyor. Hızır, İlyas'ın kararından büyük endişe duyuyor. EDHO yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

EDHO YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz fragmanı henüz yayınlanmadı. EDHO yeni bölüm fragmanı yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki link üzerinden izlenebilir olacak.



EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ FRAGMAN



EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 123. BÖLÜMDE HIZIR REST ÇEKİYOR

Hızır, adamlarına İlyas’ın başına bir iş gelirse bunun hesabını onlardan soracağını söyleyerek, yaptığı anlaşmanın arkasında olduğunu bildirir. Onlardan hiçbir yardım istemediğini bildirerek “ister uzlaşmayı kabul edin isterseniz de İlyas ile birlikte çatışın” diyerek rest çeker.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜM İZLE

HIZIR AKAN KANIN DURMASINI İSTİYOR

Alparslan Hızır’ın yanına gelir. Amcasına bir emri olup olmadığını sorar. Hızır, akan kanı durdurmasını ister. Alparslan Hızır amcasının durmayacağını, Ercan’ın ölümünden sonra ikna olmayacağını söyler. Hızır da, “ne zaman ikna olacak Alparslan? sen ya da Hızır Ali veya İlyas’ın ölümü mü ikna edecek” der.

HAŞMET BEHZAT’IN KARARINI ÖĞRENİYOR

Hızır, Alparslan’a Mesut’ların seslerinin çıkmadığını ve bu işte bir tuhaflık olduğunu söyleyerek ondan durumu araştırmasını ister. Bu arada Tahsin, Haşmet’e Behzat’ın bu uzlaşmayı kabul etmediğini söyler. Haşmet, Tahsin’e Hızır’ın etrafındakilere giderek uzlaşmaya hazır olduğunu söylemesini ister. Tufan, Hızır’a Haşmet ile yaptığı uzlaşmadan İlyas’ın haberi olup olmadığını sorar. Hızır, İlyas’ın uzlaşmayı kabul etmediğini söyler.

BEHZAT DA UZLAŞMAYI KABUL ETMİYOR

İlyas, Alparslan ile konuştuklarını adamlarına anlatır. İlyas, fikri alınmadan sulh yapıldığı için öfkelidir. Adamlarına “Ya Behzat ölecek ya ben” der. İlyas adamlarından Behzat’a içerde uzlaşma olmayacağı mesajını iletmesini ister. Bu arada Tahsin Façalı, Behzat’a Haşmet’in kararını bildirir. Behzat da sulh şartlarını kabul etmediğini ve sulh yapacağı zamanı ve şartları bildireceğini söyler.