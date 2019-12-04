Exatlon Challenge yarışmacısı Zeynep Aleyna Şen’den Dominik paylaşımları

Acun Ilıcalı'nın 18 Youtuber'ı yarıştıracağı Exatlon Challenge'ın yarışmacılarından biri olan Zeynep Aleyna Şen, Instagram hesabından son derece renkli paylaşımlar yapıyor.

Oluşturduğu makyaj içerikleri ile takipçilerinin karşısına çıkan bir Youtuber olan Zeynep Aleyna Şen’in adı, geniş kitleler tarafından Exatlon Challenge yarışmasına katılacağı haberleri ile duyuldu.

Sosyal medyada kendisinden ‘Acun Ilıcalı’nın yeni keşfi’ olarak bahsedilen Zeynep Aleyna Şen, Exatlon Challenge’da ter dökecek 18 Youtuber’dan biri… Denizli doğumlu Şen, 20 yaşında ve kendisini takip eden 25 bin 500 abonesi ile makyaj videoları paylaşıyor.

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde eğitimini sürdüren ve 2018 yılından bu yana aktif olarak video paylaşan Şen’in Instagram hesabı da bir hayli renkli ve çekici karelerle dolu.

191 bin takipçisi olan 20 yaşındaki Zeynep Aleyna Şen Instagram hesabından yarışmanın yapılacağı Dominik’ten bikinili ve mayolu karelerini paylaşmaktan da geri durmuyor.

İşte kısa bir süre sonra çok daha yakından tanıyacağımız Şen’in paylaşımlarından bazıları:



