Ezgi Mola’dan Malatyalı Lambadası
Son dönemin başarılı oyuncularından Ezgi Mola, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan isimler arasında yer alıyor. Corona virüsü nedeniyle kendisini eve kapatan ve sosyal izolasyon çağrılarına uyan Mola, sevgilisiyle birlikte geçirdiği keyifli vakitleri takipçileriyle paylaştı.
Eğlenceli paylaşımlarında elinden düşürmediği mikrofonu ile şarkıcılık yeteneğini de gözler önüne seren Mola, Instagram hesabının hikaye bölümünden adeta konser verdi. Takipçilerinin istek şarkılarını da seslendiren Mola, kapanışı ise ‘Malatyalı Lambadası’ ile yaptı.