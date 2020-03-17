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Ezgi Mola’dan Malatyalı Lambadası
Ezgi Mola’dan Malatyalı Lambadası
Son derece neşeli bir kişiliğe sahip olan ve yaptığı sosyal medya paylaşımları ile bunu her fırsatta gösteren Ezgi Mola, kendisini eve kapattığı günlerde de bu alışkanlığından vazgeçmedi.
Magazin 17 Mart 2020 - 10:35

Son dönemin başarılı oyuncularından Ezgi Mola, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan isimler arasında yer alıyor. Corona virüsü nedeniyle kendisini eve kapatan ve sosyal izolasyon çağrılarına uyan Mola, sevgilisiyle birlikte geçirdiği keyifli vakitleri takipçileriyle paylaştı.

Eğlenceli paylaşımlarında elinden düşürmediği mikrofonu ile şarkıcılık yeteneğini de gözler önüne seren Mola, Instagram hesabının hikaye bölümünden adeta konser verdi. Takipçilerinin istek şarkılarını da seslendiren Mola, kapanışı ise ‘Malatyalı Lambadası’ ile yaptı.

 

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