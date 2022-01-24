Fatma Girik’in kardeşi Günay Girik: Ablam hastanede corona oldu

Hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik’in kardeşi Günay Girik, "Hastane yönetimiyle ilgili bir ihmal vardır demiyorum ama coronayı kesin burada oldu" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yeşilçam’ın usta ismi Fatma Girik (79) İstanbul’da tedavi gördüğü özel bir hastanede yaşamını yitirdi.

Girik Ailesi’nin yakını Ahmet Hamdi Gürbüz ve Fatma Girik’in kardeşi Günay Girik, hastane önünde açıklamalarda bulundu.

Aile yakını Ahmet Hamdi Gürbüz “Kimseyi suçlama niyetimiz yok ama hastaneye giden bir insanın sanki coronayla buraya gelip burada vefat ettiği algısı çok doğru bir algı değil. Kendisi buraya geldiğinde fiziki bir takım sorunlar vardı. Zaten rutin olarak gidip geliyordu. Aile ya da sevenleri hastaneyi suçlayacak değil ama buraya geldikten sonra hastanede bir insanın corona olması çok kabul edilir bir şey değil. Burada bir şikayet yok Günay Bey’in de bizim de zaten hastane bildiğimiz bir hastane” dedi.

Kardeşi Günay Girik ise “Bakıcısına veya gelenine gidenine bile test yaptırılsaydı. Çünkü ablamda corona yoktu ve aşılarını tam yaptıran biriydi. Ablamı iki senedir öpmedim bile. Cenaze işlemleri yarın Cemal Reşit Rey’de tören düzenlenecek. Akabinde Teşvikiye Camii’nde cenaze namazı kılınacak. Daha sonra Bodrum’a götürülüp toprağa vereceğiz. Ben hastane yönetimiYe ilgili bir ihmal vardır demiyorum ama coronayı kesin burada oldu. Ama hastane ihmalimi, yoksa yeğenim gidip geliyor ondan mı, yoksa bakıcıdan mı bilmiyoruz. Başka birinden de olabilir ben bunu araştıracağım, peşindeyim” diye konuştu. (İHA)