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Fazıl Say ve Ece Dağıstan, Milano’da evlendi!
Fazıl Say ve Ece Dağıstan, Milano’da evlendi!
Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, üç yıldır birlikte olduğu İzmirli sevgilisi piyanist Ece Dağıstan ile İtalya'nın Milano kentinde evlendi.
Magazin 25 Ocak 2019 - 18:49

Ankara’da verdiği konserde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ağırlayan dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, bugün sevgilisi Ece Dağıstan ile Milano’da nikah masasına oturdu.

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YAKIN DOSTLARI KATILDI

Türkiye Cumhuriyeti Milano Başkonsolusu Özgür Uludüz’ün kıydığı nikahın şahitliğini yakın dostları Kadir Dursun ve Haldun Demirhisar yaparken, Ece Dağıstan’ın nikah şahitliğini ise yakın arkadaşları Esra Erlevent ve Hande Yılmaz yaptı.

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Türkiye’nin Milano Başkonsolosluğu’nda kıyılan nikaha çiftin yakın dostları katıldı. Çift, düğünlerini bu yaz Türkiye’de yapmayı planlıyor.

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MİLANO TEATRO ALLA SCAL’DA KONSER VERECEK

Fazıl Say İtalya turnesi kapsamında 27 Ocak’ta dünyanın en önemli konser salonlarından biri olan Milano Teatro alla Scal’da konser verecek.

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Say’ın İtalya turnesi Bologna, Floransa ve Torino konserleriyle devam edecek. DHA

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Son güncelleme: 19:09 - 25.01.2019
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