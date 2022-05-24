Formula 1 tutkusu ünlü rapçiye 4 milyon TL’ye mal oldu

Kanadalı ünlü rapçi Drake, Formula 1 İspanya Grand Prix'sinde F1 pilotu Charles Leclerc'in birinci geleceğine dair girdiği bahsi kazanamayınca yaklaşık 3 milyon 700 bin (300 bin Kanada Doları) para kaybetti.

Sozcu.com.tr

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35 yaşındaki rapçi Drake’in ilk kez bahis oynadığı İspanya Grand Prix’sini ise Honda için yarışan Max Verstappen kazandı.

Daily Mail’de yer alan habere göre, Drake, Instagram Hikayeler’de bahsinin ekran görüntüsünü paylaştı ve 7 milyon 480 bin TL (590 bin Kanada Doları) kazanma umuduyla 3 milyon 700 bin (300 bin Kanada Doları) yatırdığını gösterdi.

Gönderiye, “İlk F1 bahsi, nasıl gittiğini görelim” yazan rapçinin özel canlı yayınlara ev sahipliği yaptığı kripto şirketi Stake ile de ortaklığı var.

Bahis oynamayı sevdiği görülen Drake, bu yılki Super Bowl bahislerinde de tahmini 2 milyon dolarlık Bitcoin kazandı.

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