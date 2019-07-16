Fury filminin konusu ne? İşte Fury filminin oyuncu kadrosu…

Fury, David Ayer tarafından yazılan ve yönetilen 2014 yapımı Amerikan savaş filmidir. Filmin başrollerini Brad Pitt, Shia LaBeouf, Logan Lerman, Michael Peña ve Jon Bernthal paylaşmaktadır.
FURY FİLMİNİN KONUSU
İkinci Dünya Savaşı’nın son günlerinde, Amerikalı beş askerden oluşan bir ekip, Fury (M4 Sherman) adlı tanklarıyla birlikte Avrupa kıyılarına doğru ilerlemektedir. Grubun lideri Çavuş Don ‘Wardaddy’ Collier (Brad Pitt)’in, Avrupa’nın tamamını yıkıma uğratan bu savaştaki son görevi, askerlerini Nazi birliklerinin kuşatması altında olan bölgeden sağ salim çıkarabilmektir.
FURY FİLMİNİN OYUNCU KADROSU
Brad Pitt – ABD Kara Kuvvetleri Kd. Bçvş. Don “Wardaddy” Collier
Shia LaBeouf – T/5 Boyd “Bible” Swan
Logan Lerman – Er Norman “Machine” Ellison
Michael Peña – Onbaşı Trini “Gordo” Garcia
Jon Bernthal – Erbaş Grady “Coon-Ass” Travis
Jason Isaacs – “Old Man” Waggoner
Scott Eastwood – Çavuş Miles
Xavier Samuel – Teğmen Parker
Brad William Henke – Ast.Kd.Bçvş. Davis
Anamaria Marinca – Irma
Alicia von Rittberg – Emma
Kevin Vance – Ast.Kd.Bçvş. Peterson
Branko Tomović[11] – Alman Onbaşı
Iain Garrett – Ast.Kd.Bçvş. Foster
Eugenia Kuzmina – Hilda Meier
Stella Stocker – Edith