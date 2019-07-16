Fury filminin konusu ne? İşte Fury filminin oyuncu kadrosu…

Yabancı sinema filmi sevenler için başrolünde yakışıklı oyuncu Brad Pitt'in yer aldığı Fury TV'de yayınlanıyor. Aksiyonun bol bol yer aldığı film Amerikan savaşını anlatıyor. İşte Fury filminin konusuna ve oyuncularına dair ayrıntılar...

Fury, David Ayer tarafından yazılan ve yönetilen 2014 yapımı Amerikan savaş filmidir. Filmin başrollerini Brad Pitt, Shia LaBeouf, Logan Lerman, Michael Peña ve Jon Bernthal paylaşmaktadır.

FURY FİLMİNİN KONUSU

İkinci Dünya Savaşı’nın son günlerinde, Amerikalı beş askerden oluşan bir ekip, Fury (M4 Sherman) adlı tanklarıyla birlikte Avrupa kıyılarına doğru ilerlemektedir. Grubun lideri Çavuş Don ‘Wardaddy’ Collier (Brad Pitt)’in, Avrupa’nın tamamını yıkıma uğratan bu savaştaki son görevi, askerlerini Nazi birliklerinin kuşatması altında olan bölgeden sağ salim çıkarabilmektir.

FURY FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

Brad Pitt – ABD Kara Kuvvetleri Kd. Bçvş. Don “Wardaddy” Collier

Shia LaBeouf – T/5 Boyd “Bible” Swan

Logan Lerman – Er Norman “Machine” Ellison

Michael Peña – Onbaşı Trini “Gordo” Garcia

Jon Bernthal – Erbaş Grady “Coon-Ass” Travis

Jason Isaacs – “Old Man” Waggoner

Scott Eastwood – Çavuş Miles

Xavier Samuel – Teğmen Parker

Brad William Henke – Ast.Kd.Bçvş. Davis

Anamaria Marinca – Irma

Alicia von Rittberg – Emma

Kevin Vance – Ast.Kd.Bçvş. Peterson

Branko Tomović[11] – Alman Onbaşı

Iain Garrett – Ast.Kd.Bçvş. Foster

Eugenia Kuzmina – Hilda Meier

Stella Stocker – Edith