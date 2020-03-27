Gani Müjde’den eldiven uyarısı

Corona virüsü nedeniyle eldiven ve maske kullanımı bir hayli arttı. Ancak birçok kişi eldiven ve maskeyi yanlış şekilde kullanıyor. Usta senarist ve yönetmen Gani Müjde de bu konuyla ilgili bir örneği Twitter’da anlattı…

‘DAHA ÇOK VİDEO İZLEYİN’

Doğru eldiven kullanımının önemine değinen Müjde, şunları söyledi:

“Eldiven kullanmayın. Az önce balık alan eldivenli bir çift gördüm.Eldivenle para alıp verdiler.Cüzdanını açtı kadın parayı içine koydu sonra çantayı elledi çantasına koydu.Sonra eldivenle arabaya bindiler.Her yeri tutarak evlerine gittiler.Böyle eldiven kullanımı olur mu? Eğitimli bir çifttiler muhtemelen.Ama onları görünce bir umutsuzluk geldi içime.Daha çok uyarıcı video izleyin.”