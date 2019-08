Gizem Karaca’dan gelinlik paylaşımı

Bundan 1.5 yıl önce gerçekleşen bir düğünle dünya evine giren Gizem Karaca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini o özel güne götürdü. Dolapta duran gelinliğini havalandırmak için çıkartan Karaca, daha sonra gelinliğini diken modaca Erol Albayrak’a teşekkürlerini iletti. İşte Karaca’nın o satırları:

“Gelinliğimi havalansın dye sandıktan çıkardık. 1,5 sene önce bu gelinliği giydiğimde düğün ve hazırlık telaşından inceleyip ne kadar işçiliğinin olduğunu görememiştim. Canım Erolum ellerine, emeğine, atölyendeki her değerli ele sağlık. Her bir taşı, her bir limon çiçeği en özelinden en değerlisinden çünkü sen yaptın. İyi ki varsın… Miss World 2011’de giydiğim elbisemi de aynen böyle özenerek dikmiştin, gelinliğimi de… İçine gizlediğin nazar boncuğu ve ince ruhun…”