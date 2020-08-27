Gökçe Bahadır’dan milyon liralık imza

Yer aldığı başarılı projeler ile adından söz ettirmeye devam eden Gökçe Bahadır, imza attığı reklam antlaşması ile seyircisinin karşısına çıkmaya başladı.

Bir mobilya firmasının reklam yüzü olan başarılı oyuncu reklam filmleri için Çırağan Sarayı’nda gerçekleşen bir lansmanda basın mensuplarının karşısına çıktı. Onların sorularını yanıtlayan Bahadır’ın reklam antlaşması için yüksek bir meblağa imza attığı ortaya çıktı.

İki yıllık anlaşma imzalayan ünlü oyuncunun, reklam çekimleri için markadan 3.5 milyon TL'lik ücret alacağı öğrenildi.

Lansmanda kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Bahadır, kendisinde ve evinde değişiklikler yapmayı çok sevdiğini söyledi ve şöyle konuştu “Mobilya seçimi kadınların kendilerini yansıtmaları için en iyi araçlardan biri. Ben de evimde değişiklikler yapmayı ve kendimi yansıtmayı çok seviyorum. Pandemi döneminde evimin dekorasyonunda değişiklikler yaptım. Üstüne de böyle bir anlaşma yapmak beni çok heyecanlandırdı.”

“UMARIM HER ŞEY DAHA İYİ OLUR”

Gökçe Bahadır, lansman sırasında Şevval Sam'ın “Kadına şiddet uygulayan isimlerle aynı dizide rol almam” açıklamasının hatırlatılması üzerine “İsimler üzerinden yapılan tartışmalara dahil olmak istemiyorum” dedi. Ünlü oyuncu ayrıca işlerinin yeniden açılmaya başladığını söyledi ve ekledi: “Umarım her şey daha iyi olur.”