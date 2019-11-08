Gönül Yazar’ın sevgilisi: Strese girdim, saçlarım bile döküldü

Mekan çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan ikili, mutluluk pozları verdi. Aralarındaki yaş farkı nedeni ile her zaman eleştiri alan ikili, “Biz birbirimizi çok seviyoruz, kim ne derse desin” dedi. Söze giren Mağden, “Yemin ederim benim çocukluk aşkım, 11 yaşında anneme söylemiştim sevgimi” dedi. Aynı evde yaşamadıklarının altını çizen Yazar, “Biz ayrı ayrı evlerde yaşayan iki sevgiliyiz, malesef evlerimizin mesafesi çok uzun. Rüzgâr yanıma gelip gitmek için yola 4 saat harcıyor. Bizimkisi 22 yıllık bir aşk, biz birbirimize yeteriz” dedi.

“YASEMİN İLE SORUNUM YOK”

Gönül Yazar’ın kızı Yasemin Simavi ile problem yaşadığı iddia edilen Rüzgar Mağden, “Bizim aramızda bir problem yok, ancak daha denk gelemedik. İnşallah yakın zamanda buluşacağız” dedi. Aşkları üzerinde çok yoğun baskı olduğunu belirten Rüzgar Mağden, ” Bu troller yüzünden o kadar strese girdim ki, saçlarım bile döküldü. Ben bu kadar büyük bir olay haline geleceğini tahmin etmedim, bomba oldu” dedi.