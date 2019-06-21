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Gülben Ergen: Selülitlerim çok bozuldu bu habere…
Gülben Ergen: Selülitlerim çok bozuldu bu habere…
Şarkıcı Gülben Ergen, sosyal medya hesabı üzerinden hakkında yapılan selülit haberlerine esprili bir göndermede bulundu.
Magazin 21 Haziran 2019 - 13:56

Uzun bir zamandır yaz aylarında bikinili ve mayolu pozlar vermekten kaçınan Gülben Ergen, çocuklarıyla birlikte yaptığı tatil boyunca bu kuralını bozdu. Ergen böyle bir harekette bulununca da hakkında bol miktarda selülit haberi yapıldı. 46 yaşındaki Gülben Ergen, çocuklarıyla birlikte Gündoğan’daki evinin iskelesinde görüntülendi. Çocukları denizin tadını çıkartırken kendisi güneşlenmeyi tercih eden Ergen bu sırada çekilmiş fotoğrafları üzerinden selülit haberleriyle gündeme geldi.

ERGEN’DEN SELÜLİT YANITI

Hakkında çıkan selülit haberlerine kayıtsız kalamayan Gülben Ergen, sosyal medya hesabından bir fotoğrafını paylaştı ve altına da şunları yazdı: “Selülitlerim çok bozuldu bu habere ve gittiler” diyebilsem keşke… Endam, çoluk çocuk, boy pos, karizma falan sağlam Allah'tan”

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Son güncelleme: 13:58 - 21.06.2019
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